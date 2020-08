El Sevilla FC siente el aliento de su afición antes de la final

???¡JUNTOS LO VAMOS A LOGRAR, @SevillaFC ! ??



Desde Colonia ???? #SienteNuestroAliento y el de todas tus peñas. pic.twitter.com/fmzoTtrt3G — PS Vengo a Verte (@VengoaVerte) August 20, 2020

Será. En las gradas delno habrá aficionados este viernes. Ni del. Pero el sevillismo no quiere dejar solo a su equipo ante una cita histórica y por ello, desde la distancia,Muy activa en las redes sociales,te ha organizado un encuentro de peñas en los, en el que han tomado parte otras como Triana, la Peña Sevillista Macarena, La Chorla, El Giraldillo, Grupo Ultrasevillista Salvi Torres, La Previa, Here We Go, HangOver, Youth, Arte y Vida, Salteras o Sevillistas de finales.Y cumpliendo con las normas de seguridad indicadas y el civismo al que apelan las autoridades en previsión de una posible celebración , todas ellas han participado en un vídeo en el que se les ve animado a su equipo de cara a la final de este viernes, con un lema muy claro:El Sevilla FC, por su parte, después de solicitar a la UEFApara así poder tener aficionados sevillistas en las gradas, petición que ni UEFA ni las autoridades alemanas han considerado atender, también ha realizado un vídeo motivador bajo el lema #SomosVosotros , dedicado a todos esos sevillistas que estarán este viernes muy pendiente del televisor para ver una nueva final de su equipo, en la que no parte con el cartel de favorito.