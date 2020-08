Banega, su despedida y el rifirrafe con Conte.

Quería despedirse por la puerta grande. Y vaya si lo ha conseguido. En su segunda etapa en Nervión, Éver Banega se marcha como hizo en la primera, levantando la Europa League, la tercera en su palmarés como blanquirrojo.

"Me marcho por la puerta grande, no tengo palabras para este momento. Me voy triste del club de mi vida, pero con otro título. Me voy con la cabeza muy arriba gracias a mis compañeros", aseguró el argentino, clave en la victoria al botar las faltas que acabaron en el segundo gol de De Jong y en el 3-2 definitivo.

"La unión que hay en este equipo es clave. Le doy las gracias a los compañeros por esta Copa. Ahora toca disfrutar y despedirme cómo me merezco. El míster me puso las pilas, me puso cuando no salían las cosas. Me ha demostrado que sin trabajo no se consigue nada. Gracias a eso he podido despedirme jugando. Esta Copa es para los que no han podido estar, va para ellos", añadió el centrocampista, que jugará las tres próximas campañas en el Al Shabab.

"Quería ver si era una peluca"



La nota curiosa llegó en la primera mitad. Y es que, según publica 'La Gazzetta dello Sport', Éver Banega se enfrentó en la banda al entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, que reclamaba un posible penalti de Diego Carlos por manos, llegando el argentino para ponerle la mano sobre el pelo al entrenador italiano y burlarse de su tupé. "Quería ver si era una peluca", llegó a decir el sevillista, que perdió los nervios según el citado diario y emplazó a Conte a un encuentro posterior: "Te espero más tarde fuera".