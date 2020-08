Monchi: "Aquí no se para".

Apenas 48 horas después de tocar la gloria en Colonia, el director general deportivo del Sevilla ya está manos a la obra para confeccionar la plantilla de la temporada 2020/2021. Sin tiempo para vacaciones y saboreando el éxito lo justo y necesario, Monchi ya trabaja en los diferentes frentes para reforzar el plantel de Lopetegui, que en dos semanas vuelve a los entrenamientos con la Supercopa de Europa del 24 de septiembre como primer objetivo.



El propio Monchi se ha encargado de mandar un mensaje a la afición sevillista desde sus redes sociales además de bromear con sus mascotas Piña y Luna, que fueron protagonistas de la planificación deportiva del verano pasado, y a ellas también les ha querido dar su parte de mérito. "Me han quitado la medalla porque ellos fueron los que planificaron la plantilla de este año, y lo peor es que ya están otra vez con el Excel liados... Aquí no se para, la exigencia del club y del sevillismo es muy grande y hay que intentar estar a la altura", escribía el de San Fernando acompañando el texto con una foto de las protagonistas con la medalla de la final de la Europa League al cuello.



Más allá de esta anécdota, lo que verdaderamente ilusiona al sevillismo es saber que Monchi ya está metido de lleno en una nueva planificación, donde a la espera de alguna salida más, las prioridades ahora mismo están en las incorporaciones de un lateral izquierdo y un centrocampista tras la finalización de la cesión de Reguilón y la marcha de Éver Banega. En dos semanas, el Sevilla está de vuelta en la ciudad deportiva y como dice Monchi: "Aquí no se para".