Rakitic cumple con el Barça a la espera de la llamada definitiva

Rakitic no ha faltado a su cita en el regreso al trabajo del Barça con los PCR. ED

Ivan Rakitic siempre ha destacado por su profesionalidad, por su comportamiento intachable dentro y fuera del vestuario y el máximo respeto hacia su club más allá de que nunca haya escondido su deseo de regresar algún día a Nervión. Ahnelo que cumplirá posiblemente este mismo verano si todo sigue su curso, razón por la que no quiere salirse del guión y apuesta por responder como futbolista del Barça hasta el último momento.

Así, al contrario que Messi, que llevó a cabo su amenaza de no presentarse a las pruebas PCR, Rakitic no faltó a la cita y se sometió al pertinente examen médico para, ya la próxima semana, comenzar los entrenamientos individuales con el Barça. El croata sabe que el desenlace puede estar cerca y no piensa sacar los pies del tiesto en este momento tan trascendental.

Mientras tanto, Sevilla y Barcelona continúan con las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo una vez que ya ha pactado las condiciones con Rakitic, que firmaría por dos temporadas más una opcional a razón de 3,7 millones por campaña, menos de la mitad de lo que percibe en Camp Barça. Los azulgranas ya han renunciado a hacer caja con el traspaso, conscientes de que no cuenta para Koeman, de que acaba el próximo junio y de que sólo quiere marcharse a Nervión.

Eso sí, el Barça está intentando sacar algún rédito, aunque sea una opción preferencial por futbolistas como Koundé o Diego Carlos, a lo que, en principio, el Sevilla se cierra para no condicionar la futura venta de algunos de sus baluartes. Es una cuestión de tiempo que se entiendan y se anuncie el regreso de Rakitic, que, mientras tanto, acude a su puesto de trabajo con normalidad.