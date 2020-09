Carlos Álvarez, entre el "sueño" cumplido y su ambición por "mejorar"

Junto a los profesionales del primer equipo, a excepción de Munir, en cuarentena tras dar positivo por coronavirus, Lopetegui tiene a sus órdenes a varios canteranos en el 'stage' que el Sevilla FC lleva a cabo en tierras alicantinas, entre ellos Carlos Álvarez, que a sus 17 años está viviendo "un sueño" hecho realidad,

"Tras ver a Jesús (Navas) o Ivan (Rakitic) por la tele, compartir vestuario con ellos es algo increíble. Estoy disfrutando desde el primer día, aprendiendo de los mejores e intentando mejorar y asimilar cosas nuevas. Es un sueño cumplido compartir vestuario con esos pedazo de futbolistas y es una buena recompensa después de tanto trabajo", ha asegurado el joven atacante en los medios oficiales del club, donde describió el momento en el que recibió la llamada de Lopetegui: "Estaba en casa con la familia y me llegó el mensaje, todos como locos de contentos. El míster nos transmite tranquilidad y nos da confianza para que hagamos nuestro fútbol. Me siento muy acogido por todos desde el primer momento y les doy las gracias por eso".

Al respecto, el internacional sub 17 resaltó el buen ambiente que reina en el vestuario y lo bien que han tratado a todos los canteranos, aunque eso no le ha librado de ser objeto de alguna novatada: "Es increíble. Poder disfrutar de este vestuario con lo unido que está es una alegría y un disfrute. Yo lo pude ver en la tele en mi casa y no imaginaba que solo un mes después pudiera compartir vestuario con ellos".

Pero sólo se trata del primer paso. Son muchas las esperanzas puestas en el Sevilla FC en la progresión de Carlos Álvarez y él mismo reconoce que debe seguir mejorando para dar el salto definitivo: "Fiché por el Sevilla a los siete años y he ido dando pasos. Han ido llegando pequeñas cosas, pero queda mucho por mejorar y por trabajar. No puedo quejarme ni decir que las cosas vayan mal, pero siempre se puede dar un poco más. Dice mucho del gran club que es el Sevilla la gran cantidad de canteranos que hay y que salen. Tanto disfruto aquí como pienso en la temporada bonita que viene en el Sevilla Atlético para intentar ascender una o dos categorías".

Por último, el de Sanlúcar la Mayor se refirió al hecho de que haya sido inscrito en la relación de dorsales para la 20/21, teniendo asignado el número 41: "No tengo palabras para describirlo. Nunca pensé que podía llegar a tener dorsal en el primer equipo pero se ha dado, así que toca seguir trabajando y cumpliendo etapas".