Monchi analiza las salidas: Koundé, el 'Mudo', Carlos, Gnagnon, Amadou...

El director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha acompañado a Marcos Acuña en su presentación oficial y tras las palabras del argentino, el de San Fernando ha valorado así su fichaje. "La llegada de Marcos puede aportar experiencia, lleva ya tres años a un gran nivel en Europa, tiene una vocación ofensiva importante y cuenta con casi 30 internacionalidades con Argentina", ha dicho el dirigente, que también analizó la actualidad del mercado en clave sevillista.

Cómo llega el equipo a la Supercopa: "A 72 horas de otra final imoportante ya hay esa motivación e ilusión por intentar enfocar el partido de la mejor manera posible. Esa ilusión y ese nervionsismo irá en aumento con las horas, estamos acostumbrados a haber vivido en el último mes situaciones similares, tenemos que ser capaces de gestionarlo bien para poder conseguir el título".

El favorito es el Bayern: "Evidentemente nos enfrentamos a un rival que podemos considerar el mejor equipo de Europa, está en un estado de forma prácticamente perfecto en cuanto a rendimiento, confianza, ambición y agresividad. Han ido de menos a más con su nuevo entrenador pero ha encontrado la velocidad de crucero en los últimos dos meses. Decir que es el favorito no es descubrir nada, pero nosotros vamos a viajar y nos vamos presentar al partido, luego intentaremos que el trofeo se venga para Sevilla".

Cómo va la operación salida: "Los jugadores que están aquí son los que queríamos, eran los objetivos. La salida está bastante parada, muchos clubes están comprometidos por el límite salarial y a día de hoy hay pocas novedades".

Los rumores sobre la salida de Koundé: "Dudo mucho que Koundé haya llegado a un acuerdo con el City porque él tiene contrato con el Sevilla, ya te digo yo que él no ha llegado a ningún acuerdo con el Manchester City. Sí es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club, con una oferta que ha sido valorada y ha sido rechazada. ¿Si vuelven? Si volvieran los volveríamos a escuchar y volveríamos a responder cuando creamos oportuno, pero no sé si van a volver y no es algo que nos preocupe porque conociendo a Koundé está pensando más en el Bayern que en otras cosas".

Tiene el Sevilla necesidad de vender para fichar más: "El Sevilla tiene un modelo de negocio y de gestión desde hace 20 años que nos traído diez títulos y 20 finales. Mi consejo es que no lo cambiemos, nos ha ido muy bien y no veo motivo para cambiarlo. Pero ahora tenemos la oportunidad de rechazar una oferta por más del doble de lo que costó el año pasado por un jugador que la gente decía que era caro".

El futuro de Franco Vázquez: "No hay ninguna negociación con la Lazio por el Mudo. Hoy lo he visto entrenando con el equipo, va a viajar a la Supercopa y a día de hoy es un jugador importante en nuestro esquema, todavía le queda un año de contrato para ver qué vamos a hacer".

Movimientos en torno a Carlos Fernández: "Hubo movimientos al principio del mercado, hubo alguna oferta formal que fue rechazada pero en los diez últimos días no hay nada en torno a él y viajará a Budapest como un jugador más de la primera plantilla".

Lo de Amadou y el Cádiz: "A día de hoy no hay ninguna negociación abierta con el Cádiz, tenemos una magnífica relación entre clubes, tanto por Manolo Vizcaíno como por Óscar Arias, pero no hay ninguna negociación abierta".

Ha cambiado la opinión con Gnagnon: "Ya dije que dependía de él, y a día de hoy estamos evaluando su grado de profesionalidad e involucración, seguimos evaluando".