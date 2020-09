Flick respeta al Sevilla FC, pero avisa: "Queremos tener la pelota"

El Sevilla FC ha viajado este martes a Budapest, donde el jueves se medirá en la Supercopa de Europa a un Bayern Múnich que parte como claro favorito en las apuestas. Sin embargo, en el conjunto alemán tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo y su entrenador, Hansi Flick, cree que no será sencillo derrotar al campeón de la Europa League.

"Este será un encuentro difícil para nosotros. Ambos equipos tuvieron un corto descanso y no mucho tiempo para prepararse para el partido, pero espero que no hayamos perdido nada en cuanto a nuestra resistencia y estado físico. Es un nuevo comienzo. Nos faltan jugadores como Philippe Coutinho, Álvaro Odriozola e Iván Periši?, que por desgracia no forman ya parte del equipo. Pero nos adaptaremos", señaló el preparador germano, ilusionado con la posibilidad de levantar su cuarto título en este 2020 al frente del equipo bávaro.

"Sólo puedo decirte lo que me han dicho otros que ya la han jugado. Me han dicho que esta es la guinda del pastel cuando levantas el trofeo después de una magnífica temporada. Nuestro objetivo es claro, queremos ganar este partido, y creo que lo mismo le sucede al Sevilla", insistió.

Además, Flik echó la vista atrás para elogiar el trabajo de todos los que le rodea para conquistar la Champions, aunque se muestra exigente y pide no aflojar el ritmo, con la mente puesta en la final ante el Sevilla FC: "Hicimos un trabajo impresionante, todo mi equipo de entrenadores así como el personal del club, posicionándonos paso a paso. Por eso creo que al final esta fue una experiencia agradable y exitosa que vivimos juntos. Pero eso ya pasó, y ahora tenemos que asegurarnos de que juguemos el mismo fútbol de éxito en la nueva temporada".

No cabe duda de que Lopetegui habrá estudiado al detalles las virtudes del campeón alemán. Pero por si acaso, su propio entrenador se encargó de desgranar algunas de las claves de un poderoso conjunto que llega con las estadísticas de su parte y tras endosarle 8-0 al Schalke en su estreno en la Bundesliga. "Queremos tener la pelota. Cuando el rival tiene la posesión, tenemos que estar activos. Creo que eso ha sido obvio a lo largo de los partidos. Y cuando tenemos la posesión, queremos terminar con determinación, no queremos jugar por jugar. Si existe la posibilidad de crear una oportunidad, por supuesto que lo haremos", sentenció.