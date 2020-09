Acuña, feliz tras su debut: "Se nota que es un grupo muy unido"

Marcos Acuña era uno de los debutantes en el Sevilla. Dos semanas después de su llegada y con sólo unos minutos en un amistoso, el argentino salía de titular y, lejos de notar la inactividad y la falta de compenetración con sus compañeros, demostró un buen nivel y lo mucho que le puede dar a este equipo.

"Me he sentido muy bien. He trabajado desde que llegué intensamente para poder llegar a este partido. No sabía si iba a jugar, así que lo disfruté y me sentí muy bien», indicaba el lateral argentino, que se le vio muy suelto en ataque y no se vio afectado por los cambios tácticos que hizo Lopetegui en la segunda mitad: "No tuve problema, ya lo practicaba en el Sporting, y me adapté muy bien", destacó.

Por último, el internacional albiceleste valoró la importancia del triunfo en una situación límite: "Siempre es bueno empezar ganando tras venir de un partido tan exigente. Nos vamos muy contentos por llevarnos los tres puntos". Y analizaba sus primeros días con sus nuevos compañeros: "Se nota que es un grupo muy unido. Me hicieron sentir parte desde el primer minuto. Me ayudaron mucho en la adaptación".