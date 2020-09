La conexión letal de este Sevilla: De Jong bebe del inagotable manantial de Navas

El tremendo desgaste realizado el jueves en la final de la Supercopa de Europa para frenar hasta el último suspiro de la prórroga al todopoderoso Bayern Múnich y el poco descanso de un Sevilla FC al que impidieron jugar el lunes, no le pasó demasiada factura al equipo de Julen Lopetegui. El técnico vasco apostó en Cádiz por introducir cinco rotaciones buscando frescura, pero fue en la segunda parte, con todo merecimiento, cuando pudo levantar un partido que perdió por 1-0 con el inmediato efecto provocado por un triple cambio decisivo: entraron De Jong, autor del 1-1; Joan Jordán, que dio empaque a la medular y asistió a Munir El Haddadi; quien además de marcar el 1-2 puso el servicio del definitivo 1-3, obre de Ivan Rakitic.



El Sevilla FC tiró de carácter y de experiencia para dar el primer paso, con firmeza, en LaLiga 20/21 tras comenzar dos jornadas más tarde que sus rivales por sus compromisos continentales en la pasada edición de la Europa League y en la mencionada Supercopa disputada en el Puskas Arena de Budapest. Carácter, experiencia y una incansable entrega son algunos de los rasgos principales de un jugador infinito como es Jesús Navas, a quien en absoluto se le notó que sólo 72 horas antes de visitar el Ramón de Carranza se había dejado la piel durante 120 agotadores minutos.



Los cambios, la triple sustitución en el 60' y los posteriores del debutante Óscar Rodríguez y el joven Bryan Gil, mejoraron muchísimo al equipo; pero no sin antes ser espoleados por su comprometido capitán. ¡Qué 34 años tiene el palaciego! Nadie lo diría viéndole correr una y otra vez el carril derecho, convirtiéndose durante todo el encuentro en la mejor opción del Sevilla para dar profundidad al juego y concediendo entre poco y nada a su espalda gracias a que recupera su posición con la misma velocidad que dobla al extremo para aparecer en ataque.



Así, no es de extrañar que el palaciego haya arrasado en la #EncuestaHelvetiaED en la que este periódico preguntaba a los lectores quién había sido el mejor del encuentro entre el Cádiz y el Sevilla. Navas se llevó un 66 por ciento de los votos; seguido de Joan Jordán, con un 12%, y del decisivo Munir, opción escogida por un 11% de los participantes. De Jong fue la opción marcada por un 5% y cierran la lista el croata Rakitic y el serbio Nemanja Gudelj, con un 2% cada uno.





5 - Ningún jugador de LaLiga ha marcado más goles de cabeza que Luuk de Jong con el @SevillaFC desde el comienzo de la temporada pasada en todas las competiciones con cinco tantos, cuatro de ellos asistidos por Jesús Navas. Gigantes. pic.twitter.com/rCKapYv2aF — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2020

Cuando ya está en las inmediaciones del área visitante, suele frenarse, el defensa se le echa encima y parece que no puede salir de ese atolladero, pero Navas siempre encuentra el hueco para escapar y colocar centros. Peligrosos la gran mayoría. Un surtidor inagotable que alimentó y engrandeció la fama de delanteros como Kanouté, Luis Fabiano o Negredo. Ahora, el que bebe de este inagotable manantial es Luuk de Jong. La sociedad está cada vez más consolidada.El gigante holandés cada vez intuye mejor los servicios del 'Duende' y si sigue así se va a poner las botas. El Cádiz fue la primera víctima de esta temporada de una sociedad que ya devoró al Manchester United y al Inter de Milán en el camino hacia la Sexta. Es más, según el dato de @OptaJose, ningún jugador de un equipo español ha marcado más goles de cabeza que De Jong desde el comienzo de la temporada pasada entre todas las competiciones, con cinco tantos. Y cuatro de ellos asistidos por Jesús Navas.El ex del PSV se estrenó como goleador en LaLiga y con el Sevilla con un testarazo ante el Levante en octubre de 2019, por supuesto a centro del internacional español, que también le dio asistencias contra el Granada, en enero de 2020. En total, el gigante De Jong ha celebrado 11 tantos con la camiseta blanquirroja y en cuatro de ellos, más de un tercio (exactamente un 36,4 por ciento), estuvo asistido por el pequeño Jesús Navas.