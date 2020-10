Rekik y su peor experiencia como futbolista... con los ultras del OM como protagonistas

Karim Rekik, último refuerzo de Monchi para el Sevilla FC de Lopetegui, ha firmado por los de Nervión hasta 2025, procedente del Hertha de Berlín. Antes de recabar en la Bundesliga, el internacional holandés, de origen tunecino, defendió la elástica del Olympique de Marsella entre 2015 y 2017. Un periodo de tiempo en el que tuvo ocasión de experimentar lo mejor y lo peor del fútbol, viviendo dos temporadas realmente complicadas en Marsella.



Rekik arribó al Vélodrome con la etiqueta de ser un futbolista prometedor, procedente del Mánchester City. Una vitola que no le ayudó a adaptarse, siendo fichado en la segunda temporada de Marcelo Bielsa al frente del OM. En total, disputó 46 partidos con la camiseta del conjunto galo, consiguiendo un tanto (ante el Lyon, en 2015).



Si ese gol en el Vélodrome sigue siendo uno de sus mejores recuerdos como futbolista, el ahora central del Sevilla FC también guarda su momento más complicado como profesional durante esa etapa en Marsella. Así lo ha hecho saber él mismo durante una particular entrevista a Andy Van der Meyde.



"Recuerdo una vez, que no íbamos muy bien. En ese momento estábamos jugando contra el Rennes (próximo rival del Sevilla FC en Champions). El día antes del partido, en el entrenamiento, la afición nos decía: 'Si no ganáis este partido, lo destruimos todo'. Querían desafiarnos y no aguantamos durante los primeros 15 minutos del partido. Al cuarto de hora estábamos tres goles abajo", recuerda Rekik durante la entrevista.



Una historia que despertó la curiosidad de Van der Meyde, a lo que Rekik siguió explicando qué pasó: "¡Fue un caos! No podíamos salir del estadio, no podíamos salir. Nuestros coches estaban aparcados en el aparcamiento debajo del estadio, y alguien dijo: 'Yo voy salir ". Se fue y volvió cinco minutos después, le habían roto todas las ventanas".



Una experiencia que, sin lugar a dudas, no querrá volver a experimentar jamás Rekik, quien tendrá la oportunidad de sacarse nuevamente la espina frente al Rennes en la próxima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que el conjunto galo visita el Sánchez-Pizjuán.







