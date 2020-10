Pellegrini, implacable contra el VAR tras la 'absolución' del juez

Una vez que el juez instructor ha dictaminado el sobreseimiento de la causa por la que se pedía una sanción por sus palabras contra el VAR en el Betis- Real Madrid, Manuel Pellegrini mantiene su postura de disconformidad por la utilización de esta herramienta en los partidos de los verdiblancos.

"Me pareció bastante sorprendente que se me notificara esa acusación sobre algo que no dije. Lo mantengo después de seguir viendo al VAR", ha comentado el chileno, que ha añadido: "El otro día estaba un árbitro de la categoría de Mateu Lahoz, a diez metros de la jugada, estimó que era amarilla y el VAR le hace cambiar su decisión. Lo dije en Inglaterra, el VAR va a ayudar muchísimo al fútbol si se usa para fallos garrafales del árbitro y no hay dos o tres árbitros arbitrando".

En esta misma línea, insistió en el perjuicio que le ha provocado a su equipo en diferentes partidos del campoenato liguero. "Nos pasó contra el Real Madrid. El árbitro no estimó que era expulsión y el VAR le hizo cambiar. No era penalti de Bartra y el VAR le hizo cambiar. Ahora lo mismo con el Atlético, en la expulsión de Martín (Montoya). Jugar contra el VAR, contra el Real Madrid, contra un expulsado era muy difícil para el equipo. Me extrañó muchísimo el expediente y no tenía duda de que no se avanzaría porque no había razones para hacerlo".