El Barça "lo tenía montado" para fichar a Monchi

Considerado un referente por sus logros como director deportivo, Monchi vive una exitosa segunda etapa en el Sevilla FC, tras su paréntesis en la Roma. Pero a lo largo de los últimos años, el de San Fernando ha sido vinculado en más de una ocasión a los grandes clubes de LaLiga, FC Barcelona y Real Madrid, que nunca pudieron convencerlo, sin embargo, para que trabajase en otro club español que no fuera el de Nervión.

En este sentido, no obstante, el ex directivo del Barça, Javier Bordas, ha desvelado en una entrevista en Mundo Deportivo que llegó a tener prácticamente cerrado el fichaje del isleño. Y no hace tanto de ello. Concretamente, se refiere a 2017, momento en el que Monchi había decidido salir del Sevilla FC y se decidió por poner rumbo a Italia.

"Pude traer a Monchi junto con Jordi Cruyff y a Henry para venir a la vez y formar la secretaría técnica. Monchi de secretario técnico-fichador, Jordi para el fútbol base y Henry, de enlace con el vestuario. Lo tenía montado. Pero entró Pep Segura", ha asegurado el que fuese directivo azulgrana entre 2010 y 2020, haciendo alusión a la entrada de Pep Segura como director general culé en julio de ese mismo 2017.

Por otro lado, Bordas también ha desvelado que también recomendó en su día al Barça los fichajes de "Haaland, Ferran Torres del City, Dani Olmo por 20 millones€", además de tener casi atado en su momento a Courtois o Morata. "Cuando moví lo de Courtois lo hablé antes con Rosell. Me dijo que si podíamos hacer algo, lo hacíamos. Puse a disposición traer a Courtois y Zubi, con buen criterio, quiso traer a Ter Stegen y acertamos porque es el mejor del mundo. Pero luego llegó Unzué y decidimos traer a otro, a Bravo, un gran portero. Pero quizás pudimos tener a Courtois con Ter Stegen juntos, También moví lo de Morata y fue posible traerlo cedido pero la secretaría técnica lo desestimó y vino Boateng", explicó.