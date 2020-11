Huesca - Sevilla FC en directo: crónica, resultado y minuto a minuto

Después de sellar su pase a los octavos de la Champions ante el Krasnodar, el Sevilla FC retoma LaLiga con el objetivo de dar continuidad a su inercia positiva, que le ha llevado a sumar cuatro victorias seguidas entre ambas competiciones, y llevarse los tres puntos de El Alcoraz ante un Huesca que pasa por ser el único equipo de Primera división que no conoce la victoria.



Pese a todo, Lopetegui no se fía y pone en liza un once muy titular, con las novedades de Navas, que regresa tras su sanción en Champions, la vuelta de Joan Jordán, la entrada de Óliver Torres en lugar de Rakitic, quizás la mayor sorpresa, y Rekik, que será finalmente el elegido para ocupar el lateral izquierdo ante las bajas de Escudero y Acuña. El once es el formado por:Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Fernando, Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Munir y De Jong.



El encuentro que comenzará a las 18:30 horas.



Como en todos los campos del mundo, se guardará un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona. Pero, además, los jugadores sevillistas portarán brazaletes en negros en señal de luto por el que fuera jugador nervionense en la 92/93, anunciado así mismo que los pupilos de Lopetegui saltarán al campo con una camiseta que recuerda a la que el Pelusa vistió en Nervión en aquella inolvidable campaña, con su mítico '10' a la espalda.





