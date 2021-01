Sin sorpresas, crecen las probabilidades de un derbi en la Copa del Rey

La sorprendente eliminación del Real Madrid a manos del Alcoyano, que se une a la del Atlético en la ronda anterior, obliga más si cabe a Sevilla FC y Betis a tomarse muy en serio la Copa del Rey, pues ambos están a sólo dos partidos de unas semifinales, con todo lo que ello implica. Y es que, el torneo del K.O. es la única posibilidad real para ambos de poder levantar un título y, además, tiene como premio un billete para la Europa League. Todo ello, sin dos de los grandes favoritos ya en liza.

En Nervión y en Heliópolis, por tanto, estarán muy pendientes del sorteo que tendrá lugar este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13:00 horas, con la posibilidad de un derbi latente. De hecho, la resolución de las dos últimas eliminatorias este mismo jueves ha hecho que las posibilidades de vivir un tercer duelo cainita esta temporada sean mayores.

Finalmente, hay dos conjuntos de Segunda B clasificados (Navalcarnero y Alcoyano) y tres de Segunda (Rayo Vallecano, Almería y Girona), teniendo garantizados todos ellos medirse a un rival de Primera como locales en unos octavos que volverán a jugarse a partido único. Los cinco mencionados conjuntos, por tanto, podrían caerle en suerte tanto al Sevilla FC como al Betis, pero también al resto de equipos de la máxima categoría pendientes del sorteo: Levante, Valladolid, Granada, Osasuna, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic y Barcelona.



De este modo, quedarán seis clubes de Primera que no serán emparejados con adversarios de inferior categoría, por lo que saldrán tres eliminatorias entre ellos (una podría ser el derbi), en este caso a partido único en el campo del conjunto cuya bola haya salido primero en el sorteo.



El pase 'in extremis' del Athletic ante el Ibiza (1-2), que provocó la rajada del ex sevillista Carcedo, y el triunfo en lahan hecho que las probabilidades de ver un duelo de la máxima rivalidad hispalense en los octavos de final, que tendrán lugar, crezcan de manera importante. No en vano, de haber caído ambos, sólo habría quedado un cruce entre 'primeras', lo que habría reducido las opciones de que el azar depare un derbi.