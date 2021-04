Papu Gómez y su 'no' a "grandes ofertas" por estar en el Sevilla FC

De momento, Papu Gómez no ha respondido a las elevadas expectativas que generó su fichaje en el pasado mercado invernal. Más allá de algunos destellos de su indudable calidad, el argentino, ahora que el Sevilla FC ya sólo tiene LaLiga, no ha logrado convencer del todo a Lopetegui para ganarse un sitio entre sus intocables, como se demostró con su suplencia frente al Atlético. Pero en Nervión confían en que tras estos necesarios meses de adaptación, como el propio futbolista ya reconoció, el internacional albiceleste sea uno de los grandes baluartes del equipo la próxima campaña.

A sus 33 años, Papu Gómez tiene claro que quiere seguir triunfando al máximo nivel. Por ello, tras salir del Atalanta, no lo dudó al recibir la llamada de Monchi, rechazando mejores propuestas en el aspecto económico para callar las bocas de quienes le veían en un fútbol menos competitivo. "Tenía grandes ofertas de la MLS y Arabia Saudí, con mucho dinero, pero no me importaba. Sabía que había gente que quería verme desaparecer en estos países, pero mi prioridad era el Sevilla y estoy orgulloso de estar aquí ", señaló en una entrevista a 'Sky Sport 24'.

Pese a que, por ahora, en el Sevilla FC no ha encontrado su mejor versión, jugando la mayoría de las veces en banda izquierda, donde no se siente tan cómodo, el bonaerense no se arrepiente lo más mínimo de cambiar Bérgamo por Nervión. "Estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto, sé que no soy el culpable de esta historia. No podía seguir así y tomé la decisión correcta, estoy feliz y tranquilo por la decisión que tomé".

Su enfrentamiento con su antiguo entrenador, Gian Peiro Gasperini, le hizo marcharse de un club donde era idolatrado y hacia el que siente un gran cariño, de ahí su respuesta cuando se le pregunta cuál es la primera palabra que se le viene a la mente al recordarlo. "Tristeza. Me cuesta ver un partido del Atalanta. Me duele ver a mis ex compañeros. Estoy feliz por ellos porque lo están haciendo muy bien y sé qué equipo son, pero no puedo. Por eso hoy digo tristeza, espero que con el tiempo pueda haber más", sentenció.