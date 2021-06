El Wolverhampton ofrece al Sevilla ingresar el doble de lo que pagó por En-Nesyri hace año y medio

Jules Koundé, que aún no ha tenido minutos en esta Eurocopa con Francia, es el gran nombre este verano en matería de posibles salidas en el Sevilla FC, pero no el único. Después de que el club haya atado a Lucas Ocampos y Diego Carlos con una ampliación y mejora de contrato que conlleva una sustancial subida de sus cláusulas de rescisión, con lo que ha espantado a muchos de sus pretendientes, los focos del mercado estival vuelven a apuntar a Youssef En-Nesyri. El marroquí sigue acaparando titulares en la Premier League. En este sentido, si desde la ventana invernal ha sido una de las prioridades del West Ham, ahora es el Wolverhampton el que insiste con más fuerza.

De hecho, la prensa británica apunta este lunes a que los Wolves ya preparan la primera oferta formal que prevén presentar en breve en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Según las cifras desveladas por el Daily Mail, los Lobos ofrecerían ingresar el doble de lo que el Sevilla FC pagó al CD Leganés hace sólo un año y medio. En enero de 2020, Monchi abonó la cláusula de 20 millones y ahora, el conjunto inglés está dispuesto a poner sobre su mesa 40 kilos para llevarse a la Premier al goleador norteafricano.

El Wolverhampton Wanderers no va a ejercer la opción de compra por Willian José y busca un nueve de garantía para formar dupla atacante o competir con el mexicano Raúl Jiménez, que ya se encuentra en la recta final de la recuperación de su grave lesión. Cuando el hispanobrasileño puso rumbo a Reino Unido el pasado mes de enero -su sustituto en San Sebastián fue el canterano sevillista Carlos Fernández-, lo hizo bajo la fórmula de una cesión con opción de compra bastante inferior a su cláusula de 70 millones de euros.

En principio, Willian José volverá a la Real Sociedad, donde tiene contrato hasta 2024, después de que el cuadro inglés prácticamente haya descartado por completo ejercer el pago de los 25 millones de euros que acordaron como cifra para quedárselo en propiedad. Los 'Wolves' prefieren invertir en En-Nesyri, aunque se van a topar con la competencia del West Ham -que no se olvida del internacional marroquí- y, sobre todo, con la férrea oposición a negociar del Sevilla FC, que como con la mayoría de piezas clave de su plantilla se va a remitir a la cláusula de 80 kilos, el doble de lo que ofrecerían desde el Molineux Stadium.

Además, pese a la lógica satisfacción por ver cómo ha llamado la atención de varios equipos europeos, el delantero sevilllista ha dejado claro que quiere continuar en Nervión, algo corroborado recientemente por su agente, Anass Ouzifi. "Hace unos días hablé con él y me lo dejó clarísimo. Yo no paro de recibir llamadas de clubes que quieren contratarlo pero aseguro al cien por cien que En-Nesyri no se va a ir. Es más... ¡ya no estamos escuchando las ofertas! A todos los clubes les estoy diciendo lo mismo, que En-Nesyri no quiere saber nada y que su único deseo es seguir en el Sevilla", confesó Ouzifi en una entrevista a ABC de Sevilla.

De hecho, aunque no dio nombres, el representante del marroquí desveló que uno de los que preguntó por él era uno de los clubes más potentes de la Premier: "Uno de los clubes que llamaron es de los importantes en la Premier. ¿Sabe lo que me dijo En-Nesyri? Que si yo sabía en qué equipo estaba él. ¡Y es verdad!".

Y por si todavía quedara alguna duda, Ouzifi volvió a ser tajante con respecto al futuro de En-Nesyri: "Que no, que no. Más del doble le ofrecen, pero nada. En-Nesyri sólo se irá salvo que el Sevilla FC nos diga que se tiene que ir. Acaba de cumplir 24 años, tiene margen de mejora, y se le ha metido en la cabeza demostrar que lo que hizo esta temporada en el Sevilla FC no fue casualidad. Quiere luchar por ser el delantero titular, tener más minutos, y darle todo al Sevilla. Aunque le parezca mentira, fue él el que me habló del Sevilla hace varios años ya".