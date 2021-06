Castro repasa el mercado: el precio de Koundé, "avances" con Navas, "mareante" oferta a Lopetegui...

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha analizado la máxima actualidad en el mercado estival de fichajes. Advierte de que "todo está muy parado" y de que los clubes siguen a la espera de que se cierre alguna gran operación que genere una especie de efecto dominó. Desconoce si será un buen año para vender o no, después de tres ventanas seguidas sin desprenderse de nadie, pero no oculta que negociará por debajo de la cláusula de Koundé, al tiempo que asegura estar "perplejo" con la noticias que situaban a Sergio Ramos en Nervión, relata cómo fue la "mareante oferta" que Julen Lopetegui recibió del Tottenham y desvela que están "avanzando" en las complejas conversaciones para la renovación de Jesús Navas.

"No hemos recibido ninguna oferta por Koundé. De momento no hay ofertas claras por ningún jugador. Está todo muy parado. La Eurocopa siempre para y retrasa el mercado, pero además este año todo está como está. Los clubes no tienen dinero porque han dejado de ingresar por muchos aspectos después de año y medio sin público en los estadios. No sé si será un buen año para vender o no, eso lo marcará la evolución del mercado. Yo creo que cuando haya una gran operación se desencadenará todo", ha asegurado Castro en una entrevista para 'El Larguero' de la Cadena SER, que realizó un programa especial desde Las Setas de Sevilla.

"Koundé es un magnífico jugador. Joven y bueno, las dos cosas. Barato no", relataba con tono jocoso el empresario utrerano, quien entre risas intentaba pasar de puntillas por el precio que consideraría justo por el internacional francés y deslizaba que -desde los 60 millones que puso el City el curso pasado- hay una especie de pacto con él para negociar a un precio alto pero por debajo de su cláusula: "Ya digo que no tenemos ofertas por ningún jugador. ¿Si lo venderemos por la cláusula? Ya veremos, de momento no ha venido nadie. No lo puedo saber. Cuando venga alguien lo veremos".

Lo que sí tiene claro el presidente blanquirrojo es que si sale Koundé habrá que ficharle un sustituto, que manejan una lista para ello y que "Sergio Ramos nunca ha sido una opción". "En lo que hemos hablado con Monchi nunca ha salido Ramos. Nunca. De verdad. Yo me quedaba perplejo con todas las noticias que salían con cómo iba a ser el contrato, las temporadas, lo que iba a cobrar... Dios mío, no sé cómo se podían inventar todo eso", ha espetado antes de redundar en su respuesta tras la insistencia de las preguntas: "Sergio Ramos nunca ha sido una opción. Nosotros trabajamos con previsión. Sobre los jugadores que pueden venir llevamos trabajando meses, luego vendrán o no porque al final pasan muchas cosas, pero ahí nunca ha estado la opción de Ramos".

Al margen de entradas y salidas, la renovación de Jesús Navas es otro de los temas pendientes que comienzan a inquietar al sevillismo. El capitán quedará libre dentro de una semana y sigue sin llegar a un punto de entendimiento del club sobre el número de años a firmar y el salario a percibir en los mismos. El jugador pide más tiempo de vinculación y el Sevilla tiene dudas, pero Castro se posicionó de manera conciliadora e incluso aduladora para tranquilizar a la gente: "Estamos en ello. Negociando y avanzando. Tiene 35 años, pero es que con Navas nunca sabes hasta cuándo va a jugar. Está igual que cuando tenía 20. Corre igual".

"Tiene el estadio de la ciudad deportiva con su nombre porque se lo merecía. Fui yo quien lo propuso porque entendía que era de justicia. Es un ejemplo para todos esos niños que van cada día a entrenarse y ven allí el nombre de Jesús Navas", añadió el presidente, que admitió que el palaciego se ha llevado un palo al quedarse fuera de la convocatoria de Luis Enrique para jugar la Eurocopa. "Navas debería haber estado, pero también Jordán y Suso. ¿Canales? También, claro. Respetamos al seleccionador, es difícil hacer un cambio generacional. Estoy seguro de que Navas esperaba que le llamasen para la Eurocopa, él pensaba que iba a ir. Pero bueno, son decisiones del seleccionador. El está perfectamente y no tiene ninguna lesión", manifestó.

"Con Lopetegui sabes que no te va a fallar"

"Es un gran entrenador. Monchi confiaba en él y nosotros confiamos en Monchi, así que todos hemos estado con él desde el principio. Y lo ha agradecido. Uno ya ha visto a muchos entrenadores, pero uno tan claro, tan conciso, tan trabajador... Lopetegui es un tío extraordinario. ¡Y cómo vive el fútbol! Cuando Lopetegui te da la mano sabes que es gloria, que no te va a fallar", ha señalado Castro sobre el entrenador sevillista, del que ha valorado su lealtad para elegir proyecto antes que dinero y su sinceridad para informarle personalmente de la astronómica oferta que le ha ha presentado el Tottenham este mismo verano.

"No sólo no me ocultó la oferta, sino que me llamó él para contármelo. Me dijo: 'He tenido varias ofertas que ni he escuchado pero he tenido ahora una oferta mareante del Tottenham. Yo estoy muy a gusto en el Sevilla FC, convencido de que vamos a seguir haciendo grandes. Y, además, a mí no se me olvidan las cosas'. Eso me dijo. 'A mí no se me olvidan las cosas'. Supongo que es porque faltándole aún un año de contrato le hemos hecho dos más", continuó el mandamás nervionense.

Castro no tiene dudas de que Lopetegui es el entrenador perfecto para este Sevilla FC. "Confiamos en él, estamos satisfechos con los frutos que nos ha dado y convencidos de que nos va a seguir dando mucho más porque es un gran entrenador. Se pueden opinar de muchas cosas, pero hay dos cosas que no se pueden discutir porque se ven cada día: tiene capacidad y liderazgo", sentenció.