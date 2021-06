Otra oferta insuficiente por un central del Sevilla.

En Nervión andan tranquilos, aunque Monchi es consciente de que seguramente tendrá que apuntalar la defensa este verano. Ya ha hecho un movimiento, renovando a Jesús Navas en el lateral derecho, teniendo que hacer otro en el izquierdo tras la marcha de Escudero. Más preocupa al de San Fernando, sin embargo, el eje de la defensa.

Koundé quiere salir y el Sevilla FC está dispuesto a afrontar su marcha a cambio de ese ofertón que todos esperan en el Sánchez-Pizjuán. Pero no a cambio de los 50 millones de euros de los que vienen hablando desde la capital de España, con el Real Madrid interesado en el joven central galo y con el Tottenham también muy pendiente.

Su cláusula de rescisión es de 80 millones de euros, aunque tanto Monchi como la cúpula directiva sevillista verían con buenos ojos una oferta en torno a los 70 kilos. Desde Inglaterra, filtran, ya estarían dispuestos a llegar a los 60 millones de euros: Tottenham, City, Chelsea, United... 'Novias' tienen muchas, pero ninguna acaba de dar el paso. Mientras, Monchi sigue a lo suyo.

Y no es Koundé, curiosamente, el único central del Sevilla FC que se encuentra en el mercado. De hecho lo está también su compañero de equipo Diego Carlos, pese a que está en conversaciones muy avanzadas para ampliar su vinculación con el Sevilla FC hasta 2025; un año más y una cláusula de rescisión de 85 millones de euros.

Mientras, en Italia parecen no estar al tanto de las conversaciones entre Diego Carlos y Sevilla FC, por lo que no cesan las informaciones de un interés de la Roma. Que el central brasileño, que estará con Brasil en los juegos de Tokio, renueve no imposibilita una posible salida, aunque lógicamente sí lo dificulta. Y es que la Roma tendrá que apostar muchísimo más fuerte si finalmente quiere llevarse el gato al agua, pues hablan fuentes italianas de una oferta de 30 millones de euros que se antoja insuficiente a todas luces para poder darle forma a su traspaso.

De su papel en los Juegos Olímpicos podría depender su futuro. De ahí que en Nervión se hayan lanzado a renovarlo. Y es que podría vere Monchi en la tesitura de que la oferta relevante que acabe llegando por un central en este verano sea por Diego Carlos, y no por Koundé. Eso sí, mucho tiene que apretar la Roma todavía...