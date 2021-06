Diego Carlos: "Si Dios quiere, lograremos algo mejor que la pasada temporada"

Diego Carlos, central del Sevilla Fútbol Club, vive uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. Asentado en el Sevilla FC después de dos cursos futbolísticos jugando a gran nivel, finalizando éste en un gran pico de forma, el brasileño se ha visto recompensado con su convocatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los cuales aspira a revalidar el oro logrado por su combinado nacional en Rio de Janeiro 2016.

Mientras llega la cita, Diego Carlos recupera fuerzas en su país natal donde ha dado un repaso a la actualidad en una entrevista concedida a O Globo, en la que hizo especial hincapié en su renovación, la cual es cuestión de tiempo que se cierre: "Sigo hablando con Monchi, estamos teniendo una agradable charla, la renovación está a punto de suceder. Va muy bien, estoy contento en el Sevilla, un club maravilloso, poco a poco hemos ido consiguiendo algo bonito. Si Dios quiere, esta temporada vamos a lograr algo mejor que la temporada pasada".

Una vez cerrado el acuerdo, Diego Carlos ampliará su vinculación con el cuadro sevillista hasta 2025 y su cláusula de rescisión también se verá elevada hasta los 85 millones de euros.

Obviamente, también dedicó muchos minutos a la cita olímpica ante la que se demostró ilusionado y muy agradecido por competir, siendo uno de los mayores de 24 años convocados: "El club está orgulloso de mí por representar a mi país. No había nada que bloquear o querer cancelar, solo me felicitaron por la llamada. También estaba muy contento con la confianza que me dio el club y espero hacer algo bonito allí para representar también al Sevilla".

Diego Carlos, de 28 años, llegó hace dos veranos de Nantes por 15 millones de euros, teniendo actualmente un valor de mercado de 45 'kilos'. En la última temporada, el brasileño ha sido central titular del Sevilla FC junto a Jules Koundé, jugando un total de 46 partidos entre todas las competiciones, contabilizando 4.030 minutos en los que ha marcado un gol, contra Club Atlético Osasuna en LaLiga.