El Besiktas vuelve a la carga por De Jong.

Luuk de Jong, futbolista del Sevilla Fútbol Club, es uno de los componentes de la primera plantilla sevillista que más interés están despertando en el mercado de fichajes. Al seguimiento que le está haciendo su anterior equipo, el PSV Eindhoven, que sueña con repatriarlo, se unió hace unas semanas el Besiktas de la Superliga de Turquía, que ya intentó convencer al holandés con un suculento contrato aunque eso sí, tendría que salir gratis de Nervión, extremo éste que a los rectores del Sevilla FC ni se les pasa por la cabeza pues es un jugador importante para Lopetegui.

Ahora, parece que el Besiktas ha vuelto a la carga con otra propuesta, pero que se ha encontrado con la misma negativa desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán. El club otomano, según informan algunos medios desde Turquía, habría propuesto hacerse con la cesión del holandés, pues no puede acometer su traspaso.

El Sevilla FC no contempla el préstamo del internacional holandés, que dejó antes de tiempo la Eurocopa por una pequeña lesión que no le impedirá incorporarse a la pretemporada nervionense en los plazos previstos. Monchi sigue tomándose el inicio del mercado de fichajes con tranquilidad a la espera de que hay un primero movimiento o inyección económica que cause un terremoto en esta ventana de compra-venta de futbolistas.