Brutal lesión de Hirving Lozano, relacionado con el Sevilla

La selección de Trinidad y Tobago mostró una defensa ordenada para frenar a un errático México en el inicio de la Copa Oro de fútbol la Concacaf. Sin embargo, la igualada y el mal juego de la 'Tri' no fue la peor noticia sino la lesión de una de sus principales estrellas, Hirving Lozano, un futbolista que ha aparecido este verano relacionado con el Sevilla.



El 'Chucky' tuvo que abandonar el terreno de juego a los 18 minutos después de sufrir un escalofriante choque con el portero de Trinidad y Tobago, Marvin Phillip, quien le pegó con la rodilla en cara y tuvo que salir en camilla, ensangrentado y usando un collarín.

?? ¡Aterradora y brutal contacto sobre el 'Chucky' Lozano, quien sangra y cae noqueado al césped! ??#CopaOroXAzteca ????#MéxicovsTrinidadYTobago



Su actual club, el Nápoles, se apresuró a aclarar horas después que Hirving Lozano está"Chucky sufrió una lesión sobre su ojo izquierdo. Su condición no es motivo de preocupación. Se sometió a una resonancia magnética en las últimas horas. El médico del Napoli, Raffaele Canonico, está en constante contacto con el personal médico mexicano para recibir actualizaciones sobre el estado del atacante", asegura el club partenopeo.El atacante mexicano había estado a comienzos de junio en el punto de mira sevillista. Al menos así lo aseguraba el diario napolitano Il Mattino, que señalaba que elhabría contactado con elpara hacerle llegar de forma oficial su interés por el 'Chucky' Lozano conde la que no ha trascendido la cantidad. Este mismo medio añadía que el Nápoles no está cerrado a vender a ninguno de sus jugadores pues se encuentra en plena fase de reestructuración.lozano es un viejo deseo de Monchi, que ya tanteó su fichaje en años anteriores. Su coste actual, no obstante, se aventura muy alto para lo que el Sevilla puede desembolsar. No en vano, El Nápoles pago por él 35 millones de euros hace apenas dos veranos.