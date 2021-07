Sadiq quiere "seguir en España" y en su país apuntan al Sevilla

Umar Sadiq llevaba visos de convertirse en uno de los culebrones del verano mucho antes de que acabase la temporada. Incluso antes de que se confirmara que su club, el Almería, iba a seguir en Segunda división. Su espectacular temporada y su juventud le hacían una pieza muy apetecible para cualquiera. Salvo por un detalle: su precio, 60 millones de euros.

La entidad almeriense, no obstante, ha querido hacerlo más accesible y le ha puesto una cláusula más acorde al momento en que vivimos. Según Owngoalnigeria, el Almería "ha rebajado drásticamente la cláusula de rescisión del jugador de 60 a 30 millones de euros, pero con la condición de que cualquier trato implicaría que el equipo comprador les diera otro futbolista como compensación".

Y según señaló Marca, estaría dispuesto a aceptar unos 20 kilos por él. Hace unas semanas, el Almería ya rechazó supuestamente una oferta de 16 millones de euros del Getafe y el último que se ha apuntado ha sido el Krasnodar ruso, que ofrece una cifra similar al club y casi 2 millones de euros netos al delantero nigeriano.

Pese a ello, según este mismo medio, el futbolista tiene claro que quiere seguir su carrera en España y "su buena relación con el director deportivo, Monchi, sitúa al Sevilla en la mejor posición para hacerse con él". Así lo aseguraba uno de los agentes del futbolista en declaraciones a Owngoalnigeria. "Acaba de llegar de nuevo a Almería y no está cerca de ir a Rusia, ni mucho menos, cuando él sabe que su estilo se adapta perfectamente a España. La prioridad es que siga allí", indicaba al tiempo que no descartaba que, si nadie llega a lo que están pidiendo, el jugador acabe quedándose en el club blanquirrojo. "En el Almería no tienen prisa por dejarle marchar. Tendremos una imagen más clara de su futuro en cuanto llegue agosto. Por ahora todo lo que pueda salir queda en segundo plano", indicaba.

Así lo expresaba hace unos días el propio jugador a los medios de su país. "No me importaría seguir una temporada más en el club, pero si me toca marcharme, debe ser porque estoy muy seguro de que va a ir bien en mi nuevo destino", aseguraba Sadiq, que se encuentra entre los objetivos de un Sevilla que, a día de hoy, no puede hacer ese tipo de desembolsos.