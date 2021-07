El precio en el que el Sevilla ha tasado a sus descartes

La primera plantilla del Sevilla FC continúa con su pretemporada, desplazada a tierras alicantinas a la espera de disputar este sábado su primer amistoso, frente al Coventry City. Un duelo en el que Lopetegui podrá medir por primera vez el nivel que demuestra su equipo sobre el terreno de juego, a la espera de movimientos. Y se esperan muchos; o al menos esa es la idea, siempre y cuando el mercado lo permita.

Con Dmitrovic como único refuerzo hasta la fecha, tras haber llegado libre procedente del Eibar, la llegada de nuevos fichajes está condicionada a la salida de aquellos jugadores con los que no cuenta el cuerpo técnico ni la dirección deportiva sevillista, amén de alguna venta importante como la de Koundé, quien tiene un hueco asegurado en los planes del técnico vasco si finalmente no acabara saliendo.

Y son varios, bastantes, los hombres que no tienen hueco en el Sevilla FC 21/22. Algunos de ellos descartes puramente dicho, como Gnagnon (quien ya se quedó el curso pasado pese a no contar) o Amadou, quie ni siquiera se ha sumado al grupo pese a tener un año más de contrato. Otros, debido a su elevado coste, no se le puede poner esa etiqueta, aunque su futuro sigue estando igual de lejos de Nervión que el de los otros. Ese es el caso, por ejemplo, de Idrissi y Rony Lopes.

También hay futbolistas que, pese a haber tenido importancia en el equipo a lo largo de las últimas temporadas, han sido colocados en el mercado este verano. Véase el caso de De Jong, Munir, Gudelj... Es decir, una serie de futbolistas con los que Lopetegui no cuenta y a los que Monchi ha tasado en una determinada cantidad para su salida. En total, unos 47'5 millones de euros que vendrían muy bien a las arcas del club y que tanto el de San Fernando como el resto de la entidad saben que resultará totalmente imposible recuperar. Al menos este verano. Estos son los precios en los que Monchi ha tasado a sus descartes, tal y como ESTADIO Deportivo ha podido conocer de primera mano por fuentes muy solventes.