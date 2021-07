'Perder el mínimo dinero posible'; la última hora sobre el futuro de Rony Lopes

Tras no haber cuajado como sevillista durante su primer curso, la temporada pasada militó en préstamo en el Niza, club que abonó algo más de un kilo por su cesión y que se guardó una opción de compra por valor de 18 millones de euros que no acabó ejecutando. De ahí que este verano haya vuelto a Nervión, donde no tiene hueco y está obligado a salir por cuestiones económicas.

El objetivo del Sevilla FC, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes próximas al futbolista, es claro: perder el mínimo dinero posible. Es decir, recuperar la mayor parte de la inversión que permita este mercado tan complicado. Y no será sencillo, habiéndose truncado el plan establecido desde el primer momento.

"La idea del Sevilla FC era vender a Rony", confirman a ED las fuentes consultadas. Un planteamiento que a día de hoy es totalmente imposible en los parámetros que plantea Monchi y los suyos, quienes a estas alturas de la película no verían con malos ojos un traspaso por valor de 12-15 millones de euros. De ahí que la estrategia haya mutado hacia el préstamo, con opción de compra y sin obligación. Y es que los clubes son muy reacios a amarrarse con una obligatoriedad en los tiempos que corren.

Pese a ello, tampoco se antoja sencillo encontrarle equipo al bueno de Rony Lopes, que el curso pasado participó en 33 partidos con el Niza, consiguiendo cinco goles y dos asistencias; unos números, a todos ojos, insuficientes para su caché.

Con una ficha por encima de los dos millones de euros netos por temporada, la prioridad a día de hoy se encuentra en encontrar a un equipo interesado en el futbolista que sea capaz de hacerse cargo del montante de su salario, liberando al Sevilla FC de esa carga. De dar con el club interesado, la opción de compra sería lo de menos.

Para ello, la nueva agencia de representación del futbolista, que ha cambiado al agente Mikkel Beck por League Pro (gestionada por Rui Cardoso, Bruno Miguel Leite y Paulo Madeira), está rastreando las p rincipales ligas europeas en busca de un club en el que tenga altas opciones de jugar, en el que compita por títulos y en el que, a ser posible, participe en Europa. La prioridad, lógicamente, es la Champions, aunque la realidad les está llevando más hacia clubes que el próximo año disputarán la Europa League.

En Portugal, Benfica y Sporting de Portugal son algunas de las puertas a las que se ha llamado, así como al Galatasaray en Turquía o el Olympiakos en Grecia, siendo varios los clubes de Francia con los que se ha entablado contactos. Por ahora, se descarta la idea de recalar e n el fútbol árabe o ligas exóticas, donde no habría demasiados problemas a la hora de hacerse cargo de su ficha.