El Galatasaray se interesa por Rony Lopes

Rony Lopes no tiene sitio en el Sevilla Fútbol Club. Julen Lopetegui no cuenta con el extremo zurdo, que la temporada pasada se marchó cedido al Niza con una opción de compra que finalmente no ha ejecutado. Ahora, el brasileño tiene que incorporarse a la pretemporada con el Sevilla FC a la espera de solucionar su futuro, del que es consciente está lejos de Sevilla.

El futbolista nervionense ha venido sonando para varios equipos desde que finalizara la temporada. Desde un tímido tanteo del Sporting de Portugal a un interés mucho más importante del Benfica, equipo de cuyos escalafones inferiores salió rumbo al Manchester City, pero por el momento sin producirse más avances significativos.

También fue relacionado en Italia con la Lazio, para la que Maurizio Sarri buscaba un hombre de sus cualidades para la banda izquierda, aunque no era el único del amplio casting que manejaba la entidad romana. Ahora, llega otro interés desde una Liga menos potente que la italiana pero pudiente como es la turca.

Así, el diario otomano Fotomac desvela que Rony Lopes es uno de los objetivos del técnico del Galatasaray, Fatim Terim, y así se lo habría hecho saber a su presidente para que intente hacerse con el sevillista. Sin embargo, este mismo medio asegura que la intención del conjunto turco es la de ofrecer de primeras una cesión con opción de compra, mientras que la intención del Sevilla es la de intentar vender al jugador. Sea como fuere, se abre una vía para Rony Lopes en Turquía...