Suena Míchel, colocando a Djené en el Sevilla, y Nervión responde con un portazo

Suena Míchel. Siempre suena. El exentrenador, entre otros, del Sevilla FC Miguel González 'Míchel' ha regresado a los banquillos de LaLiga de la mano de otro de sus ex, el Getafe CF, club al que vuelve sacando pecho, presumiendo de fichar jugadores del FC Barcelona (Carles Aleñá) y el Atlético de Madrid (Vitolo) y asegurando que los mejores conjuntos europeos quieren pescar en el Coliseum. Así, filtró una intentona "de un club de la Premier" por Cucurella y aseguró que Monchi quiere hacerse con los servicios del central Djené Dakounam.

Es más, incluso se jactó de estar listo para cerrarle la puerta al Sevilla FC remitiendo a la cláusula de rescisión de Djené, que asciende a 40 millones de euros. "Es normal que equipos como el Sevilla FC quieran a Djené. Pero el Sevilla sabe que enfrente se va a encontrar a Ángel Torres. Si vienen con la cláusula y el jugador quiere se marchará, pero nosotros tenemos preparada ya una respuesta y eso es una ventaja", aseguró Míchel en una entrevista en Onda Cero, poniendo un ejemplo más de lo fuerte que ve al Getafe.

"La semana pasada vino un club inglés a por Cucurella y Ángel Torres ha sido intransigente. Ojalá nadie pague sus cláusulas porque queremos que estén aquí", señaló en referencia al carrilero zurdo y a Djené en un tono relativamente desafiante, presumiendo incluso de estar fichando jugadores de equipos grandes.

Sin embargo, mientras Míchel espera para rechazar esa supuesta oferta del Sevilla FC, lo que ha sonado ha sido el portazo con el que Nervión ha respondido a sus palabras y a la posibilidad de fichar a Djené, quien si bien demostró su arrepiento, no se olvida la fortísima entrada al tobillo de Lucas Ocampos que mandó al argentino directo al hospital y le condenó a parar en un momento decisivo de la temporada y a pasar en torno a un mes de baja.



A tenor del contundente resultado que ofrece el resultado de la #EncuestaHelvetiaED, el sevillismo no ficharía a Djené ni con todas las facilidades posibles. No ya por los 40 millones de su cláusula, cifra del todo alocada e impensable en un club como el nervionense, sino tampoco por una cifra sensiblemente inferior. Es más, un elocuente 92 por ciento sentencia que no tiene nivel para vestir de blanquirrojo. Sólo un 8 por ciento aboga por negociar con los azulones a un precio coherente.

Por si fuera poco con esta respuesta, Míchel se ha llevado también la réplica de su propio presidente, que no tiene ni idea de a qué se refería el técnico madrileño. "Nadie del Sevilla FC, ni directa ni indirectamente, ha hablado conmigo sobre Djené. Nadie nos ha llamado del Sevilla preguntando por él", ha afirmado con rotundidad Ángel Torres en declaraciones a Muchodeporte sobre una posible negociación por el zaguero.