Joan Jordán: con alma de líder.

Tras imponerse por 4-0 al Coventry City este pasado sábado con una relevante actuación de los canteranos que están completando la pretemporada a las órdenes de Lopetegui, el Sevilla FC se ha vuelto de su 'stage' en tierras alicantinas tras haber acumulado diez días de cargas de trabajo y con la clara intención de seguir preparando lo que se le avecina.

Los refuerzos aún se esperan, siendo Marko Dmitrovic el único fichaje del Sevilla FC 21/22 a estas fechas, en las que el tercer proyecto de Lopetegui lleva días caminando. Y será la próxima campaña el momento de darle una vuelta de tuerca más; la hora de intentar asentarse definitivamente en la Champions y de alcanzar cotas mayores en la máxima competición de clubes a nivel continental sin que eso, lógicamente, pueda penalizar a LaLiga, que es la que te da de comer, como gusta decir el propio Lopetegui.

Un curso ambicioso para el que el plantel se prepara no sólo físicamente, sino también psicológicamente. Y para ello hacen falta hombres de peso en el vestuario. Capitanes, con brazalete o sin él, pero hombres que estén dispuestos a dar el do de pecho cuando las cosas no vengan tan francas. Y ahí es donde emerge este año la figura de un futbolista como Joan Jordán, que ya viene demostrando su crecimiento de la mano del Sevilla FC a lo largo de las dos últimas temporadas. Es decir, desde que llegó procedente del Eibar.

97 partidos con la elástica sevillista a lo largo de todo este tiempo; cuatro goles y diez asistencias... Y una pieza clave en los esquemas de Julen Lopetegui. Un futbolista que el curso pasado ya lució el brazalete de capitán ante el Valladolid, debido a la ausencia sobre el terreno de juego de Navas y del resto de capitanes.

Este verano se han marchado hombres de peso en el vestuario como Escudero o Franco Vázquez, por lo que el de Palafrugell está llamado a ser uno de esos referentes del vestuario junto a figuras como Jesús Navas, toda una leyenda del sevillismo, o Rakitic, al que la experiencia y la veteranía le otorgan un grado de liderazgo extra del que el croata ya tiene de por sí.

Un hombre, Joan Jordán, que trabaja para conseguir dar el paso definitivo como sevillista. Y para eso se ha venido preparando a lo largo de todo el verano, aprovechando que su reciente paternidad ha limitado un poco más de lo normal sus vacaciones. Tiempo que ha utilizado para entrenar en solitario y llevar a cabo un plan personalizado junto a un preparador. Un futbolista con alma de líder que se encuentra en un momento vital y futbolístico máximo, lo que quiere aprovechar como blanquirrojo para conseguir las máximas cotas y, si es posible, soñar con la ansiada llamada de la 'Roja'. "Estoy muy contento a nivel personal y futbolístico", decía en una reciente entrevista a los medios del club, donde resalta su evolución como profesional: "He crecido mucho desde mi llegada y mi objetivo es seguir haciéndolo. La nueva temporada es ilusionante y cargada de retos".