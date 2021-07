Sevilla FC y Espanyol avanzan en el traspaso de Sergi Gómez

El Sevilla Fútbol Club y el RCD Espanyol negocian el traspaso de Sergi Gómez para que el central catalán se convierta en nuevo jugador 'perico' de cara a la próxima temporada.



Así lo avanza Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, que asegura que las conversaciones han avanzado de forma satisfactoria en las últimas horas. El central firmaría hasta 2024 con opción de ampliar su contrato por un curso más.





