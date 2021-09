Anselmo Mac Nulty, un sevillano en las filas del Wolfsburgo

El sevillano Anselmo García Mac Nulty es un joven sevillano de 18 años criado en Valencina de la Concepción que ha crecido como central en las categorías inferiores del Betis. De madre irlandesa, es internacional con la sub 21 de Irlanda y uno de los miembros de la plantilla del Wolfsburgo, que el próximo miércoles se medirá al Sevilla FC en Champions.

Aunque entrena con el primer equipo del conjunto alemán, juega con el filial como parte de su proceso de crecimiento como profesional. Un trabajo con el que el joven Anselmo se siente "bien", como él mismo reconoce a ESTADIO Deportivo. "Estoy ya como miembro del primer equipo, por lo que muy contento por ello, pues hay mucho trabajo detrás. Pero esto no es nada, hay que seguir trabajando para conseguir las metas que tengo y ahora solo toca trabajar, trabajar y trabajar para poder cumplirlas", apostilla Anselmo, quien explica cómo ha sido el salto al fútbol alemán, donde ha llegado a convertirse en capitán del equipo sub 19 del Wolfsburgo. "Siempre tienes altibajos, pues al principio todo fue muy bien. Me adapté. Lo juagaba todo, como capitán y todo. Pero cuando vino el coronavirus estuvimos mucho tiempo parado, sin poder jugar la liga, porque la cancelaron, y solo entrenando. Tú esperas tener esa motivación para jugar el fin de semana. Se trata también de aprender como futbolista ante las adversidades y ahora mismo estoy muy bien. Contento de poder estar entrenando con el primer equipo cada día y de ser parte de la primera plantilla. Esperando una oportundiad y trabajando para eso", apostilla un ambicioso Anselmo.

Y es que Anselmo ha crecido mucho desde que arribó a Alemania: "Al entrenar con gente de tanto nivel, tú también subes el nivel. Sobre todo en el tema de concentración, porque tienes que estar siempre concentrado, pendiente a todo. Porque el ritmo del balón y del juego es mucho más rápido y al principio me costaba un poco cogerlo. Ya, la verdad es que me siento cómodo, aunque aún queda mucho por mejorar. Y por eso tengo que seguir trabajando y seguir mejorando".

Aunque Anselmo no participará ante el Sevilla FC en el Volkswagen Arena, sí que vivirá un partido muy especial en la Youth League, donde los juveniles de uno y otro equipo también se verán las caras: "Tengo muchos excompañeros de selección andaluza o sevillana en el Sevilla FC que también son amigos. También los conozco de habernos enfrentado durante tantísimos años cuando estuve jugando en el Betis. Y la verdad es que no puedo esperar a jugar este partido. Estoy con muchísimas ganas y espero que nos podamos llevar la victoria".

Anselmo, central zurdo con un físico importante y una planta propia de zaguero de la Premier o la Bundesliga, trabaja duro para acabar de conseguir su sueño como futbolista y, ojalá, la próxima vez que tenga que cruzarse contra el Sevilla FC o contra un equipo español sea en Champions, y con el primer equipo del Wolfsburgo.