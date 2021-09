El Sevilla, pendiente de las pruebas a En-Nesyri y la sanción a Delaney, a quien le pueden caer dos partidos

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo este lunes después de gozar de un día de descanso tras la victoria del pasado sábado ante el RCD Espanyol por 2-0 y con la vista puesta en el viaje a Alemania de este martes para enfrentarse al Wolfsburgo el miércoles, en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Champions. En este contexto, los principales focos de atención son los resultados de las pruebas médicas a Youssef En-Nesyri, que se lesionó ante el cuadro perico, y la sanción a la que se enfrenta Thomas Delaney por la absurda expulsión que complicó mucho el triunfo de su equipo.

Al jugador danés le podrían caer dos partidos de sanción, aunque a su favor cuenta el hecho de que el árbitro Pablo González Fuertes no fue demasiado duro en su redacción del acta del encuentro y no constató de manera expresa una desconsideración o falta de respeto, lo que el Comité de Competición suele castigar con dos encuentros. El colegiado asturiano explicó así la doble amarilla al centrocampista nórdico: "En el minuto 64 el jugador Thomas Delaney fue amonestado por desaprobar con gestos una de mis decisiones. En el minuto 64 (sólo unos segundos después), fue amonestado por aplaudir en señal de disconformidad una de mis decisiones, después de haber sido amonestado previamente".

Conociendo un poco más al impulsivo y poco dialogante colegiado, un recién llegado a LaLiga como Delaney seguramente se habría contenido un poco. No obstante, eso no puede servir de atenuante para un futbolista con dilatada experiencia en el fútbol de elite e internacional absoluto con su selección. Es una acción impropia que generó media hora de mucho sufrimiento a sus compañeros, hasta que Rafa Mir hizo el definitivo 2-0 en el postrero minuto 87'. Su pueril reacción divide la opinión del sevillismo, acerca de si el ex del Dortmund merece más castigo que el que ya recibirá por parte de los organismos disciplinarios de la RFEF y que frenará su intento de hacerse con un sitio de titular en los onces de Lopetegui.