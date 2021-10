El 'troleo' de Roberto Leal al espectacular vídeo del sevillista Óliver Torres: "Se ve el pecho colorao"

Si hubiese que decidir quién es el jugador del Sevilla FC más activo en redes sociales, aunque la tarea no resultaría nada sencilla, sin duda en boca de muchos estaría Óliver Torres. El centrocampista extremeño suele compartir viajes, momentos con sus amigos, su familia o con sus animales, otra de sus pasiones.



Por si fuera poco con todo eso, también suele apuntarse a los denominados retos virales y suele dejar vídeos haciendo lo que más le gusta: estar en contacto con un balón de fútbol. Y eso que en su última aportación en su perfil de Instagram también ha incluido una canasta para hacer el más difícil todavía al ritmo de la canción 'Eso que tú me das (es mucho más de lo que pido)' del inolvidable Pau Donés con el mítico grupo Jarabe de Palo.



Óliver Torres ha posado en el jardín de su casa, sin camiseta y dando toques a un balón que ha mandado contra la parte alta del muro para rematarlo con el pecho y encestar en la canasta. Una maniobra espectacular celebrada con una mirada 'desafiante' a cámara que no se ha librado de los 'troleos' de compañeros y personajes conocidos como el popular presentador de Pasapalabra Roberto Leal.



Leal, natural de Alcalá de Guadaíra y reconocido aficionado del Sevilla FC, ha bromeado con el extremeño insinuando pruebas de que antes de la toma buena había habido muchas tomas falsas. "Lo habrás grabado 300 veces. Se te ve el pecho colorao", respondía entre risas el conocido presentador. Su compañero Rafa Mir, el flamante jugador del Chelsea Saúl Ñíguez, el cantante cordobés Antonio José y varios amigos han sido otros autores de divertidos comentarios al vídeo de Óliver Torres.





En lo deportivo, Óliver Torres hadespués de meses complicados después de la lesión muscular que sufrió a inicios de la pretemporada y que le ha hechocon respecto al resto de sus compañeros. Desde hace varias semanas ya trabaja con normalidad a las órdenes de Juleny espera poder ir entrando en la rotación ante lo apretado del calendario.A día de hoy, el centrocampista de Navalmoral de la Mata y el internacional suecoson los únicos jugadores del campo que el técnico del Sevilla FC no ha usado todavía en lo que va de curso, ni enni en la