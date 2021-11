La 'deuda' con el Sevilla del Papu Gómez, agradecido por ayudarle a cumplir su sueño

El Papu Gómez ha pasado del todo a la nada. De pasar más de dos semanas lesionado y perderse varios choques importantes del Sevilla FC, a recuperarse a tiempo de disfrutar de unos minutos en El Gran Derbi en el que su equipo salió vencedor ante el Real Betis (0-2). Sumar su segundo triunfo en su segundo duelo cainita obtuvo además el premio extra de su inclusión a última hora en la lista de Argentina. El seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, le había dejado fuera debido a esas molestias que arrastraba, pero al conocer que estaba disponible no sólo le citó sino que incluso las previas hablan de él como firme candidato a entrar en el once titular del choque ante Uruguay.

Justo antes del duelo frente a los charrúas, desde la concentración con la selección de Argentina, el Papu Gómez ha atendido a los medios oficiales de la FIFA para repasar sus vivencias en este primer año en el Sevilla FC que está cerca de cumplir, tras muchas temporadas brillando en la Serie A italiana con Atalanta o Catania. "Siempre fui un fanático de LaLiga española. Me interesó y me llamó la atención y es un fútbol que me gusta. No pensé jamás que vendría, por mi edad y mi carrera en Italia, pero me tocó la posibilidad de venir a Sevilla, que estoy super agradecido", declaró el mediapunta blanquirrojo, que se deshizo en elogios hacia la entidad de Nervión, a la que sitúa en la élite europea.

"El Sevilla FC es un club espectacular y se trata de una ciudad magnífica en la que se vive muy bien y, sobre todo, puedo pelear por alcanzar los primeros puestos de la clasificación y por ganar copas. El Sevilla FC es un club que está ahí, molestando a los grandes y para mí es un hermoso desafío y con ganas de quedarme muchos años aquí", añadió, expresando que se siente en deuda con el club del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Gracias a su fichaje por el Sevilla FC en enero de 2020, a su rápida integración en el equipo de Lopetegui y a su buena puesta a punto tras meses de inactividad por su desencuentro con Gasperini en Bérgamo, el Papu pudo cumplir su sueño de ganar un título con Argentina: la Copa América del pasado verano y un logro "épico" que asegura que debe al club nervionense: "Fue algo único. Vine al Sevilla para competir en una gran liga y con la idea de la Copa América. Allí me tocó participar, pude hacer dos goles y pienso que con 33 años logré un título con pocos partidos con Argentina. Tal vez estuve tocado con una varita mágica. No lo sé, no hay explicación alguna".

"Fue algo épico e histórico. El equipo estaba bien, pero arrancó de menos a más, con un grupo humano muy bueno, una familia. Eso llevó a que Argentina pudiera conseguir el tan ansiado título. Se festejó mucho porque hay una generación entera que no vio nunca a Argentina campeona y sí perder tantas finales. Era una mochila muy grande que venían cargando veteranos como Leo, el Kun, Otamendi, Di María€ y muchos otros que perdiendo finales lo hicieron muy bien. Nos tocó la suerte de estar en lugar y momento correcto", señalaba recordando la reciente conquista.

No se conforma el Papu Gómez, que ya sueña con ampliar su palmarés "ganando copas con el Sevilla FC" y, sobre todo, con convertirse en campeón del mundo. En este sentido, respondió con entusiasmo al ser preguntado por si cree que verá su popular baile en el Mundial de Qatar 2022: "Es mi objetivo. Ojalá que pueda coronar mi carrera con mi primer y último Mundial. Tengo que hacerlo bien con el Sevilla FC, mantenerme competitivo y tratar de ayudar. Esto pasa rápido, queda casi un año y mi objetivo es estar entre los 23 que lo disputen".