Las cuentas del Sevilla ante Wolfsburgo y Salzburgo para alcanzar los octavos de la Champions

El Sevilla FC recibirá este martes al VfL Wolfsburgo alemán en la quinta y penúltima jornada de la Fase de Grupos de la Champions League con la intención -más bien obligación- de sumar por fin su primera victoria en la presente edición de la máxima competición continental y desenmarañar la madeja, para salir del lío en el que se metió tras perder en casa ante el LOSC de Lille. El pasado 3 de noviembre, el equipo blanquirrojo se la pegó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, perdiendo por 1-2 ante el cuadro francés tras haber arrancado con tres empates consecutivos, lo que le condenó a ser el colista del Grupo G.

Fue un pésimo partido en el que apenas creó ocasiones y se vio dominado por el vigente campeón francés, que llegaba de capa caída hundido en la mitad baja de la clasificación de la Ligue 1 pero que fue muy efectivo en Nervión y tomó aire para pasar a los octavos a costa de quitárselo a los locales, totalmente atenazados por la situación y superados por la impotencia de verse por debajo en el marcador. En una segunda parte decepcionante, el Sevilla FC cayó en una espiral autodestructiva a partir del absurdo penalti de Delaney al filo del descanso que sirvió al Lille para igualar el tanto con el que Lucas Ocampos había abierto el marcador al filo del cuarto de hora. Jonathan David batió a Bono desde los once metros e Ikoné hizo el 1-2 en una acción en la que recogió un rechace del poste que la zaga local no acertó a despejar.

Tras ser capaces de reaccionar el pasado sábado ante el Deportivo Alavés en un contexto muy similar, Lopetegui se centra en intentar que su equipo aprenda a gestionar esa ansiedad y que no se repitan ante el Wolfsburgo los errores en casa que se vieron ante el Lille o el RB Salzburgo, que tuvo hasta tres penaltis a favor en 40 minutos. El definitivo 2-2 en el choque liguero contra los vitorianos, anotado de manera providencial por Rakitic en el minuto 92', supuso perder los primeros puntos en la Bombonera de Nervión en el torneo doméstico, pero la reacción del equipo reforzó su comunión con la grada, que le llevó en volandas hacia el empate y que volverá a ser determinante este martes contra el cuadro germano.

El Sevilla FC sólo ha sumado un punto de seis como local en Champions y ya no tiene margen de error. Si vence al Wolfsburgo y, posteriormente, se impone en Salzburgo, serán matemáticamente equipo de octavos de final con nueve puntos y con el 'goal-average' ganado a ambos tras sendos empates (1-1) en las dos primeras jornadas del Grupo G. Es más, si se da ese optimista escenario incluso tendría opciones de pasar como primero y tener un emparejamiento a priori más asequible.

No obstante, aunque sería mucho más arriesgado, el Sevilla FC seguiría teniendo opciones de pasar a octavos de final aunque empatase en Austria pero siempre que ganase al Wolfsburgo este martes a las 21:00 horas. No hay margen de error, pero no está todo perdido en un club al que caer eliminado perjudicaría seriamente en lo deportivo, pero sobre todo en lo económico.

Ya el curso pasado, había proyectado alcanzar los cuartos de final para cumplir el presupuesto aprobado para una 20/21 de mucha merma financiera por culpa de los efectos de la pandemia. Al ser eliminado por el Borussia de Dortmund de Erling Haaland en octavos por culpa de 30 minutos para olvidar en la ida (1-3 y 2-2), la tesorería sevillista sufrió una importante mella que derivó en los más de 41 millones de euros de déficit presentados en la Junta General de Accionistas de la semana pasada. Y eso, gracias a que los ingresos deportivos por su buen hacer en LaLiga (cuarto) y en Copa del Rey (semifinalista) ayudaron a paliar el revés. Este año, si cae en la Fase de Grupos, el golpe será muy duro y podría tener consecuencias graves.