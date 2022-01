Castro, sobre el cierre del mercado, Diego Carlos, Martial más allá de junio...

Pepe Castro ha tratado numerosos temas a su paso por los micrófonos de Onda Cero Sevilla, además del derbi y sus consecuencias, así como las relaciones entre las directivas, el utrerano también ha repasado el mercado de enero y las llegadas de los refuerzos, con los que da por cerrada la plantilla a escasas hora del cierre del mercado. "En el mercado nunca uno se puede relajar, pero no hay nada pendiente. Todo puede ocurrir porque hay unas cláusulas pero a la hora de hoy no hay ninguna operación de entrada o salida pendientes, así que lo lógico es que no haya nada", ha comentado.

La llegada de Martial: "Es un mensaje de ambición, de hacer un esfuerzo económico en lo deportivo para tener una plantilla importante, pero Tecatito también es un jugador extraordinario y nos va a dar mucho en unas posiciones en la que flaqueábamos. Se podrá discutir mucho pero que el dinero está en el campo, no. Esperamos una segunda vuelta ilusionante pero todavía no hemos conseguido nada".

Esfuerzo en el mercado de enero: "Hemos hecho un esfuerzo económico importante, es el momento de lo deportivo, de apostar por algo que creemos, habrá formas de cuadrar los números, ahora no somos un club vendedor porque en los dos últimos años no lo hemos hecho teniendo ofertas mareantes".

Mantener a Diego Carlos ha sido importante: "El esfuerzo económico no sólo ha sido en los dos refuerzos sino también en mantener a Diego Carlos, al que le han hecho una oferta mareante, pero Diego Carlos es un extraordinario profesional, es el que más minutos ha jugado y no ha dejado de jugar con ofertas. Nuestra defensa es la mejor de LaLiga, el estropear eso hubiera sido arriesgado y ha habido un esfuerzo económico".

Mensaje que lanza con la incorporación de Martial: "Hemos hecho un esfuerzo importante porque tiene una ficha altísima e impensable para nosotros pero lo he vsito con muchas ganas de reivindicarse. Es un tipo normal, tranquilo, llano y con muchas ganas de venir al Sevilla, está aquí porque él quería venir. El Sevilla es un club que en Europa tiene un cartel extraordinario, todo lo que el Sevilla ha hecho se valora mucho más fuera de España que dentro. Es un tipo con ganas de triunfar, se ha sorprendido un poco del material humano, de cómo lo tratan, del cariño familiar que sabemos dar... Con eso se ha sorprendido y tiene muchas ganas de comenzar y hacer una segunda vuelta extraordinaria, ojalá haga muchos goles porque es un jugador top, me quedo con esas ganas".

Y después de su cesión...: "Eso ya el tiempo lo dirá, ahora sólo pensamos que va a estar a préstamos, ojalá pudiera el Sevilla hacer otras cosas pero la realidad es que es un jugador que cobra muchísimo y que ha venido a ayudarnos".