Castro: "Tenemos que rebajar la tensión en los derbis, no podemos volver atrás"

Pepe Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha repasado la actualidad del club nervionense aunque antes ha hablado sobre lo acontecido en el derbi con un claro mensaje: rebajar la tensión. "No voy a entrar en nada del derbi, quiero pasar página, el derbi acabó, el Betis ganó, le felicitamos por ello y tenemos que tratar de olvidar el derbi", ha comentado en los micrófonos de Onda Cero Sevilla.

Sobre las relaciones entre las directivas, Castro ha explicado: "Han sido unas semanas complicadas pero las relaciones no deben estropearse por ello, somos diferentes y representamos a dos masas grandes en la ciudad de Sevilla, por eso las relaciones deben ser lo mejor posible, es lo que corresponde a todos".

No han hablado desde el derbi: "No hemos hablado pero no me hubiera importado hablar, después del partido del domingo no hemos hablado más, durante el sábado y el domingo sí, pero eso no quiere decir nada, ellos intentan defender sus derechos y el Sevilla defiende lo suyo, pero eso ya paso, no quiero hablar más del derbi".

Rebajar la tensión: "El Sevilla y el Betis deben tener una buena relación, son dos grandes equipos y debe haber una buena relación, es verdad que se desgasta porque es lógico a lo largo del tiempo, salen actores y se dicen cosas, pero tenemos que pasar página ya y nosotros tenemos una enorme ilusión por seguir esta temporada para hacer algo y conseguir objetivos importante y ya dejamos atrás la Copa".

Espera un derbi de Liga caliente: "Los dirigentes de los clubes tienen que hacer todo lo posible para rebajar la tensión, es nuestra obligación, tener cordura para rebajar la tensión, un derbi se calienta solo, no hace falta que lo caliente nadie, rebajemos la tensión porque es nuestra obligación. La afición del Betis siempre ha venido al campo del Sevilla y tenemos que dar ejemplo. Hay muchos sevillistas y béticos dentro de la misma familia y esto es fútbol, no deja de ser fútbol y que no pase nunca a mayores".

Las acusaciones a Jordán y Lopetegui y la resolución del Comité: "Es lo que dijimos en nuestro comunicado, hablamos con los dos y no hubo nada extraño, ahí me quedo. El Comité ha hablado y nosotros tenemos que rebajar la tensión en los derbis".

Se plantean una reunión entre directivas: "Con todo mi cariño, tenemos que seguir dando ejemplo para rebajar la tensión en los derbis. Los dirigentes, que somos mayores, haremos todo lo que tengamos que hacer, el presidente del Betis me dijo que tendía su mano y yo no tengo ni que decirlo porque también lo está. Hemos avanzado mucho con respecto a hace 20 años y no podemos volver atrás, ningún dirigente, jugador o actor puede ayudar a eso, hay que rebajar la tensión en los derbis".