El Papu, "contento" por su cuarto gol, explica su emotiva dedicatoria y permite al Sevilla "soñar"

El Sevilla FC no era capaz de abrir la lata del Elche CF transcurridos 70 minutos del choque disputado en la noche de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue en ese momento, cuando el equipo parecía bloquearse de nuevo tras una buena puesta en escena en la reanudación, emergió la figura del Papu Gómez, para abrir el marcador en una acción individual que rompió las cadenas y liberó al cuadro nervionense, que sólo cinco minutos después del tanto del argentino sentenciaba por medio de Rafa Mir.

"Veníamos haciendo las cosas bien, pero se nos estaban escapando los partidos. Éramos conscientes de que necesitábamos esta victoria", manifestaba a pie de campo el Papu ante las cámaras de M+LaLiga, valorando mucho estos tres puntos que permiten al Sevilla FC situarse a tres del Real Madrid, a falta del partido que el líder tiene este sábado a domicilio ante el Villarreal. "Soñar no cuesta nada, vamos a seguir luchando hasta el final de la temporada y daremos lo mejor de nosotros", añadía sobre la lucha por el título.

"Siento la importancia que me da el míster y todo el equipo. Eso me hace sentirme muy cómodo. Han venido jugadores de jerarquía, a los que les gusta atacar y asociarse mucho. Por dentro, aunque también hay mucho desgaste físico, me siento más importante y puedo jugar más", reconoció el internacional albiceleste sobre su nueva posición, más centrado, tras las llegadas en el mercado invernal de Martial y el Tecatito Corona.

El Papu volvió a ver portería y ya son cuatro los tantos que ha celebrado este curso: "Contento, muy contento también por marcar. Meter goles no sólo es tarea de los delanteros, todos tenemos que ayudar ahí". "El movimiento de Acuña (doblando por dentro) fue espectacular, porque se llevó la marca y me pude llevar para adentro, luego tuve suerte porque se desvió el disparo", añadía en los medios del club sobre la acción del 1-0.

Tras marcar,, que en las últimas horas ha lamentado el fallecimiento de un cuñado. Le siguieron todos sus compañeros y los suplentes, en una piña para arropar al técnico:

El mediapunta blanquirrojo agradeció el apoyo de la afición. "Uno parece repetitivo, pero el apoyo de la gente para nosotros es fundamental. Lo notamos en la previa en el hotel y en el Sánchez-Pizjuán se hace todo más fácil", manifestaba antes de centrar ya su mente en el Dinamo de Zagreb, el próximo jueves, en los dieciseisavos de final de la Europa League.

"Queremos llegar lo más lejos posible, sabemos que hay que cambiar el chip y recuperar rápido. Sabemos que las competiciones europeas son otro ritmo de juego, vamos a jugar en casa y queremos ganar", resaltó el Papu Gómez.