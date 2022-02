Rekik, un confeso 'soldado' de Lopetegui, analiza la pelea por LaLiga y una Europa League "muy especial"

A veces, uno encuentra la metáfora casi sin buscarla. Asegura un dicho popular, algo manido pero no por ello menos cierto, que 'Siempre vuelve a salir el sol'. Pase lo que pase, la oscuridad pasa y vuelve la luz. Al calor de los rayos del 'astro Rey' encuentra ESTADIO Deportivo a Karim Rekik, aún sin pasar por el vestuario tras la segunda sesión preparatoria para el choque continental del jueves, ya con alivio del triunfo ante el Elche que libra al Sevilla FC de seguir cargando con la pesada losa de una mala racha de resultados tan puntual como inoportuna.

"Me encanta", exclama el central al ser apelado por esta 'eterna primavera' en la que vive la capital andaluza, donde asegura estar más que adaptado, como demuestra su expresión en un más que notable castellano que ha aprendido "sin ir a clases, sólo hablando con la gente, aprendiendo palabras y utilizándolas luego". Rekik, que ha crecido muchísimo en esta segunda temporada y está siendo un futbolista importantísimo, habla como si llevase toda la vida en Nervión, como si hubiese estado toda su carrera junto a Julen Lopetegui, con cuyo discurso comulga al cien por cien: trabajo, ambición y concentración exclusiva en el día a día.

Menos de dos semanas le quedan al mes de febrero, pero en ellas el Sevilla FC afronta cuatro duelos muy importantes, con la doble eliminatoria de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League ante el Dinamo de Zagreb (este jueves y el que viene) y dos encuentros de LaLiga, con la visita del domingo al RCD Espanyol y con la cuarta sesión de El Gran Derbi esta temporada, aún con el último muy reciente, por la eliminación en la Copa del Rey y con toda la polémica que generó el último duelo ante el Real Betis.

El club y el equipo, en general, y Rekik, a nivel individual, encaran estos cuatro duelos con el deposito de confianza de nuevo lleno, tras romper el viernes ante el Elche una racha de tres empates seguidos en la competición liguera y con la mencionada derrota en los octavos de final de la Copa. La luz ha llegado en el mejor momento posible.

- La victoria ante el Elche dejó imágenes que demostraban una liberación anímica en el Sevilla FC. Era el mejor momento para romper la racha y recuperar sensaciones para afrontar todo lo que viene. ¿Cómo está el equipo?

- Estamos muy bien. Es verdad que la victoria ha venido en muy buen momento para el equipo, pero antes también estábamos bien, cuando los resultados no salían. Todos estábamos trabajando muy bien, pero esta victoria ha sido muy importante.

- ¿Había ansiedad por romper la mala racha?

- No, ansiedad no. Es verdad que queríamos ganar ya, siempre queremos ganar y cuando ves que el tiempo pasa... y pasa... y pasa... quieres atacar más y más para buscar el gol. Claro, así también dejas más espacios, pero creo que el equipo lo hizo muy bien el otro día.

- El Sevilla FC dominaba pero el gol se resistía y, cuando por fin llegó el del Papu, se liberó la tensión y rápidamente cayó el segundo. La celebración, además, fue muy especial por la dedicatoria a Julen Lopetegui. ¿Qué significaba ese abrazo colectivo?

- Aquí todos somos uno. Cuando le pasa algo a alguno de nosotros, estamos todos juntos. El entrenador está siempre con nosotros, ayudándonos a ganar, a mejorar... y todos somos uno. Estuvo muy bien dedicarle el gol al entrenador. Es un entrenador que siempre hace que todo el mundo esté al cien por cien y hace que lo demos todo en el campo.

- En las ruedas de prensa, Lopetegui siempre cuenta lo menos posible. ¿Cómo es en el vestuario?

- Es normal. Nosotros trabajamos día a día en un grupo muy pequeño, manejamos una información que es sólo para nosotros, no para la gente de fuera. Luego se verá cuando juguemos, pero antes no. Hablamos mucho entre nosotros, pero es bueno que todo eso se quede dentro del grupo. Tenemos mucha confianza entre todos dentro del grupo, podemos decir todo lo que pensamos y no sale nada de aquí.



- En un grupo tan unido, tan trabajado, con tanto talento y en la posición en la que está, segundo a sólo cuatro puntos del Real Madrid, ¿se puede soñar con ganar LaLiga?

- Me lo pregunta mucha gente y siempre digo lo mismo. Ahora mismo es posible, ya veremos qué pasa cuando todo termine, a ver dónde estamos dentro de dos meses. Si podemos pelear por LaLiga, lo haremos; pero para mí ahora mismo sólo hay el partido del jueves, luego el del domingo y luego otra vez el del jueves... No me gusta mirar más allá de eso, porque ahora tenemos partidos muy importantes y necesitamos estar al cien por cien para poder ganarlos. Todo la concentración está en el próximo partido (ante el Dinamo de Zagreb) y no pienso en qué va a pasar dentro de dos o tres meses.

- ¿Cuando fichó por el Sevilla FC se imaginaba luchando codo con codo con el Real Madrid por ganar LaLiga?

- Yo ya sabía que el Sevilla FC era un muy buen equipo. Cuando llegué, acababa de ganar la Europa League y ante equipos muy importantes (Roma, Wolverhampton, Manchester United e Inter). No me sorprende, pero creo que es algo que está muy bien, soy muy feliz de estar ahí arriba ahora mismo, pero lo que de verdad queremos todos es seguir ahí dentro de dos meses. Ahora mismo lo que toca es ir partido a partido.

- ¿La relación especial que hay entre la Europa League y el Sevilla FC hace menos dolorosa la decepción de caer eliminados en la Fase de Grupos de la Champions?

- Conozco esta competición de jugarla con otros clubes y sé lo que significa para el Sevilla FC, que la ha ganado muchas veces y es muy especial. Creo que todo el mundo quería llegar más lejos en la Champions. Eso no ha pasado, porque es muy difícil y ahora estamos en la Europa League, tenemos un partido precioso este jueves y vamos a por todo en esta competición.

- Ya se enfrentó al Dinamo de Zagreb hace unos años con el PSV, también en la Europa League. ¿Qué tipo de rival espera encontrarse el Sevilla FC?

- Creo que, cuando juegas en Europa, no hay ningún partido que sea fácil. Te encuentras con muchos estilos de juego diferentes y nunca es fácil, pero creo que, si somos capaces de hacer nuestro juego y jugar al ritmo que queremos, podremos hacerlo bien.

- ¿Cuáles son los mayores peligros del Dinamo de Zagreb?

- Creo que es un buen equipo, un equipo muy organizado con jugadores que trabajan muy bien juntos y creo que ellos van a venir a Sevilla para ganar. No va a ser fácil, pero creo que nosotros sólo tenemos que concentrarnos en lo nuestro y tener confianza porque sabemos que que si conseguimos jugar a nuestro nivel podemos ganar el partido.

- ¿Que la final se juegue en el Sánchez-Pizjuán es un estímulo para el vestuario?

- Por supuesto, sin duda alguna. Queremos jugarla con nuestra gente.