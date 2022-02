Lopetegui deja en el aire el concurso de los tocados, remarca la "ilusión" del Sevilla por la Europa League... y viceversa

El entrenador nervionense admitió que le "gustaría tener más jugadores", pero se resigna, elogia al Dinamo de Zagreb y rechaza el papel de favorito

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después del último entrenamiento de su equipo antes de recibir este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Dinamo de Zabreb, en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, cita para la que cuenta con muchas incógnitas por esos problemas físicos de los que no acaba de librarse.

Lopetegui, que hasta última hora estará pendiente del estado físico de jugadores como Martial, Corona, Rakitic, Ocampos o Navas, ha valorado el regreso a una competición que el Sevilla FC ha conquistado en seis ocasiones y la última de ellas ya con el entrenador vasco al frente del equipo; por lo que sabe de sobra la ilusión que genera en la afición nervionense a pesar de lo doloroso de caer eliminado de la Champions a las primeras de cambio.

"No voy a dar información porque hasta mañana no sabemos lo que va a pasar, no tenemos decidido ni el once ni la convocatoria. Llevamos muchos meses con estos problemas y nos concentramos más en el rival", explicó Lopetegui. Al margen de esas dudas que no pudo o no quiso resolver, el míster blanquirrojo no podrá contar con el sancionado Joan Jordán y tampoco con los lesionados Gonzalo Montiel, Erik Lamela ni Suso Fernández.

"Me gustaría tener a más jugadores a mi disposición, sin ninguna duda, pero no podemos pelear contra eso y sí creer en nuestros recursos y en optimizarlos", ha indicado, antes de manifestar que ve secundario el esquema y priorizar en las ideas: "Los sistemas no son tan importantes como el estilo. Puede haber dos equipos con el mismo sistema y un juego opuesto. Nosotros jugamos de distintas maneras, pero siempre con la misma idea sólo con algunos matices dependiendo del rival".

El que sí estará es En-Nesyri, quien ante el Elche demostró que aún está lejos de su mejor momento, tras pasar mucho tiempo de baja e irse luego a la Copa de África con Marruecos: "Es un jugador que ha estado fuera tres meses y medio y debe recuperar sensaciones que no llegan de un día para otro. Le ayudaremos para que sea lo antes posible".

Nada de favoritismo; mucho de ilusión

Lopetegui fue preguntado en varias ocasiones y de diversas fórmulas sobre si el Sevilla FC debe asumir un papel de favorito. En este sentido, siempre respondió remarcando la "ilusión, del Sevilla por la Europa League y de esta competición por el Sevilla FC". Así, eludió cualquier tipo de presión en ese sentido. Como suele ser habitual en él, se deshizo en elogios hacia el cuadro croata.

"El Dinamo de Zagreb es un buen equipo técnicamente bien dotado, fuerte en lo físico y que, si es capaz de jugar a su ritmo, tiene mucho peligro. Tenemos que llevar el partido donde queremos e imponer nuestras armas. Tenemos que preparar la respuesta e ilusionarnos muchísimo", ha remarcado.

El entrenador del Sevilla FC enumeró a varios futbolistas del cuadro croata, de quien destacó su organización y su fortaleza colectiva en un 1-5-3-2: "Todo el equipo es sólido y compacto, con una manera de jugar muy clara, con jugadores muy buenos, muchos de ellos internacionales. Han preparado de manera específica esta competición".