El llamativo pronóstico de Cristóbal Soria para el Sevilla-Betis del domingo: "Me da miedo el derbi"

Las palabras del habitual colaborador de 'El Chiringuito' y exdelegado del Sevilla FC no han pasado desapercibidas en las redes sociales

El Athletic Club se impuso por un contundente 4-0 a la Real Sociedad en el derbi vasco celebrado en la noche del domingo en el Nuevo San Mamés de Bilbao, donde llamó la atención, para bien, el excelente comportamiento de las dos hinchadas y el buen ambiente vivido con motivo de un choque en el que ambas aficiones dieron una lección de cómo debe ser entendida una rivalidad máxima desde el hermanamiento y la cordialidad.



En este sentido, en el programa de 'El Chiringuito' de Mega se preguntaron la pasada madrugada si es posible ver imágenes similares en El Gran Derbi que el próximo domingo disputarán el Sevilla FC y el Real Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un choque correspondiente a la jornada 26 de LaLiga que llega marcado por la tensión aún palpable tras la vergonzosa agresión a Joan Jordán y las acusaciones cruzadas que acusan a Lopetegui de tejer una estrategia para exagerar las consecuencias y el enfado en Nervión por un informe en el que los heliopolitanos recurrieron a detectives, peritos y lectores de labios.



Especialmente llamativas han resultado las declaraciones que hizo Cristóbal Soria, habitual colaborador del espacio de debate conducido por Josep Pedrerol y que conoce de primera mano las tensiones del duelo hispalense, ya que vivió como delegado de campo del Sevilla FC en la década pasada, una época de triste recuerdo por los incidentes que tuvieron lugar en derbis disputados en ambos estadios y que, por suerte, quedaron solapados por una cordialidad que nació de la empatía por las tragedias vividas con los malogrados Antonio Puerta y Miki Roqué.



Las palabras de Soria, dedicando palabras de elogio para el ambiente vivido el domingo en Bilbao, han tenido mucha repercusión en las redes sociales; pues llegó a manifestar que firmaría una derrota del Sevilla FC en su campo ante el Real Betis a cambio de no tener que lamentar altercados.



"Me da envidia sana ver a las aficiones de Athletic y Real Sociedad en los derbis. En Sevilla eso es imposible. Me da miedo el próximo derbi. Prefiero que no ocurra nada entre las aficiones a que el Sevilla FC gane el derbi", aseveró Cristóbal Soria para sorpresa generalizada.





????El REAL BETIS, con licencia para SOÑAR con la CHAMPIONS.



¡La encuesta de @GonzaloTortosa en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/C57tfMUgOe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 21, 2022

