Lopetegui, sin ánimo de revancha ante el Betis: "Lo que nos mueve es la ilusión".

El entrenador del Sevilla FC habló de la afición, del derbi, su relación con el Papu...

Además de repasar la enfermería sevillista, Julen Lopetegui también analizó sobre lo que espera que sea el derbi de este domingo. "No vamos a hablar de problemas o dudas, sino de la ilusión que nos genera el partido de mañana, que es muy grande, por la ilusión de enfrentar a un gran rival y un derbi que sabemos todos lo que supone. Estamos centrados en la ilusión, la energía positiva y la ambición del equipo para ser capaces de hacer un gran partido y superar a un gran rival", explicó el vasco.

Para Lopetegui, en este tipo de partidos no cuenta ni la clasificación ni los partidos anteriores: "No nos centramos ni en la clasificación ni en nada que no sea afrontar el partido con la máxima energía, confianza y ambición, siendo conscientes de lo que supone un derbi".

Sin ánimo de revancha por la Copa: "Rotundamente no, lo que nos mueve es la ilusión, no ningún animo de otra cosa que no sea conseguir los tres puntos, siendo conscientes de lo que supone el derbi en esta ciudad".

Cómo explicar el derbi a un seguidor al fútbol de fuera de Sevilla: "Es muy difícil, tiene que venir, explicar lo que es el derbi es muy complicado y complejo. Es un partido único, hay que vivirlo y sentirlo, contarlo es difícil".

Primer derbi en Nervión con público para él: "Estamos encantados de que haya derbi siempre con público. Los hemos jugado en el campo del rival y no en el nuestro, encantados de que así sea, que nuestro público pueda disfrutar de un partido tan bonito y atractivo como este derbi".

Espera buen comportamiento de la afición: "Indiscutiblemente estoy seguro de que va a ser así, confío plenamente de que va a ser así. Van a animar muchísimo, darnos energía positiva, con un comportamiento absolutamente ejemplar".

Cómo ve al Tecatito Corona: "Jesús es un jugador, estamos muy contentos que esté con nosotros, ha pasado algún problemilla físico, ya está en condiciones y está adaptado a lo que le pedimos. Le conocemos de la época del Oporto, estamos contentos y nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Es una parte más del equipo y lo mas importante es el equipo".

Su relación sincera con el 'Papu' Gómez: "No sé qué contestar, tratamos de ser honestos y sinceros con los jugadores, los entrenadores dependemos de los futbolistas, y tratamos de ser directos y justos con ellos. En este caso no es una excepción y tratamos de ejercer así la profesión".

La importancia del balón parado: "El rival tiene evidentemente un potencial grande y nosotros también. Trataremos de contrarrestar al rival potenciando nuestras virtudes".

Recortar al Madrid: "No miro los resultados que hemos hecho ni hago de futurólogo, nos centramos en darle al partido de mañana la máxima energía, confianza e ilusión".

Sobre el West Ham: "No comment. Como decía John Toshack, no comment".