La celebración no se quedó en el campo... los sevillistas recordaron "quien manda en Sevilla"

Las imágenes del final de El Gran Derbi entre Sevilla y Betis eran similares a las de la celebración de un título. Los jugadores del Sevilla FC no habían podido festejar con su afición sus dos últimos triunfos en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la pandemia y el fútbol sin público en las gradas. Y, tras una primera parte demoledora, con su victoria (2-1) extendió su dominio en Liga de un derbi siempre especial que no pierde desde hace cuatro años.



El equipo de Lopetegui se quitó la espina de Copa del Rey atropellando al Real Betis y asestando dos golpes con los tantos de Ivan Rakitic de penalti y Munir que la mejoría del equipo de Pellegrini no logró igualar pese al gran gol de falta de Canales.



Desde el 1-0 del 2 de septiembre de 2018, con un gol de Joaquín, el Betis no ha vuelto a ganar un derbi en LaLiga Santander al Sevilla. Ya encadena siete sin vencerlo, con seis derrotas, la última este domingo por 2-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y un empate. De hecho, sólo ha logrado ganar dos de sus últimos 18 derbis en el campeonato.



Toda la tensión que dejó la polémica copera del Benito Villamarín, la suspensión del partido por el objeto que impactó en Jordán, las acusaciones a Julen Lopetegui, se la quitaron de encima los jugadores y el entrenador en una fiesta sobre el césped del único equipo que aguanta el pulso con el líder por el título.



A la finalización del partido, varios de los jugadores sevillistas lo celebraron en las redes y todos, lesionados incluidos, sobre el césped y en el vestuario. Gudelj, Rakitic, Munir, Ocampos, Oliver Torres dejaban claro lo felices que eran por este importante triunfo.







Thank you, fans! Happy for the victory and the goal in the Great Derby of Seville, despite the very sad and intolerable context. ??????????????? @SevillaFC #ElGranDerbi #LaLiga #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/OT5PuJbbnw