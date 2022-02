'Ser o no ser, Sevilla es la cuestión', el doble tifo de los Biris para un derbi con afición

El derbi Sevilla FC-Betis volvía al Ramón Sánchez-Pizjuán con sus gradas llenas casi tres años después del último, celebrado el 13 de abril de 2019 (3-2). Y por ello, todo el estadio quiso hacer del derbi una fiesta en la grada con un enorme mosaico blanco y rojo acompañado por un tifo de los Biris, o mejor dicho, un doble tifo.

Porque había muchas ganas de derbi en Nervión después de dos temporadas con las gradas vacías. De hecho, fue el primer derbi con afición para Julen Lopetegui, que ya ha disputado seis en LaLiga con el de ayer, y para muchos jugadores como Bono, Acuña, Diego Carlos, Fernando, Gudelj o Joan Jordán entre otros...

Y los Biris pusieron de su parte para que no lo olvidarán no ya por estar animando todo el partido, sino por el doble tifo que tenían preparado para la primera y la segunda parte. Para empezar, rescatando al abuelo del Sevilla FC que tan famoso se ha hecho en cada tifo de las finales europeas y recitando a Shakespeare con su famoso 'Ser o no ser, esa es la cuestión' pero llevándolo al derbi: 'Ser o no ser, Sevilla es la cuestión'.

En la segunda parte, el Gol Norte de Nervión quiso adelantarse un día a la celebración del Día de Andalucía para desplegar otro tifo con el escudo de la bandera de Andalucía, Hércules y sus dos leones, con las columnas de fondo y el escudo antiguo del Sevilla Fútbol Club. Dos tifos que han sido muy comentados en las redes sociales por el sevillismo, que ya tenía ganas de verlos.