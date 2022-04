Desalentadores resultados en las pruebas médicas a Rekik y Acuña

Los dos futbolistas viajaron el miércoles a Madrid para examinarse de sus dolencias y el Sevilla FC ya sabe que no podrá contar aún con el argentino y que lo del neerlandés pinta aún peor

El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este domingo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, sólo unas horas después de la sufrida victoria ante el Granada CF (4-2), con la que momentáneamente recuperaba la segunda plaza y metía presión a Barça y Atlético en la igualada pelea por las plazas de Champions en la que los tres, igualados a 57 puntos al inicio de la jornada 31, siguen muy pendientes del quinto, un Real Betis que se resiste a descolgarse tras su remontada y triunfo ante el Cádiz CF.

Julen Lopetegui dirigió una suave sesión de recuperación para los titulares el viernes, que se quedaron en el gimnasio, y con el buen sabor de boca de la remontada ante el Granada CF con goles de Diego Carlos, Lucas Ocampos, Rafa Mir y el Papu Gómez. Además, otra de las buenas noticias estaba en los nueve días que tendrá el Sevilla FC para preparar la visita del Real Madrid al Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo Domingo de Resurrección, lo que ha permitido al técnico darle dos días de descanso a una plantilla que volverá al trabajo el Martes Santes.

Pero es evidente que no todo puede ser positivo. La tónica de esta temporada en el Sevilla FC, de hecho, es que las malas noticias suelen ganar a las buenas. Así que, un día más, el equipo nervionense dirigía la mirada hacia la enfermería. Primero, por Diego Carlos, que pidió el cambio por una sobrecarga muscular que Lopetegui confía en que no pase a mayores y la solucione estas 48 horas de asueto.



Y es que la preocupación es lógica, ya que el brasileño acaba de volver de un mes y medio en el dique seco -a muy buen nivel, por cierto- y están muy recientes los precedentes de recaídas de Marcos Acuña y Karim Rekik. Ambos fueron a Madrid el pasado miércoles para pedir una segunda opinión de sus dolencias y los resultados no han sido nada satisfactorios para los intereses del Sevilla FC, que lleva un mes sin poder contar con el argentino y aún estará al menos una o dos semanas más sin él.

Peor aún pinta lo de Rekik, quien ya estuvo mucho tiempo aguantando molestias en los isquios y jugando con dolor ante la plaga de bajas y que acabó rompiéndose en el duelo europeo ante el West Ham. Volvió en el Camp Nou, como Diego Carlos, directo al once contra el Barça, pero a diez minutos del final se echó al suelo y dijo que no podía seguir. Las pruebas han revelado una lesión muscular que le llevará de cinco a seis semanas de baja y Lopetegui no sabe si podrá volver a contar este curso con el neerlandés.

Rekik tranquilizó en redes sociales tras el choque ante el cuadro culé, asegurando que había parado por precaución al notar molestias, pero su caso es muy similar al de Thomas Delaney, que sufre una lesión en el gemelo que, como mucho, le permitirá jugar la penúltima y/o última jornada, fijadas para el segundo y tercer fin de semana de mayo. Fernando Reges, convalenciente de su operación de tobillo, y Suso Fernández, que sigue sin poder volver con el grupo tras luxarse el tobillo en noviembre, son las otras dos bajas en esta recta final y en plena lucha por la Champions.