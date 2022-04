El regreso de Suso se acerca

El extremo gaditano del Sevilla FC espera volver antes de que acabe la temporada una vez que ultima su recuperación de la grave lesión que sufrió en diciembre

Suso, futbolista del Sevilla FC, se pasó ayer por los medios de comunicación oficiales del club, en el programa A balón parado de la televisión sevillista, para hablar de cómo va su recuperación de la grave lesión que se produjo en diciembre y que lo tiene alejado de los terrenos de juego y, por ende, de la competición oficial desde entonces.

El extremo gaditano se mostró bastante optimista y data su regreso para antes de que finalice la actual temporada 2021/2022. "Estoy mucho mejor. No voy a decir cuándo voy a volver porque ya las dos últimas veces tuve recaídas mientras se ponían fechas, pero sé que voy a volver a jugar esta temporada. Tengo muchas ganas después de todos estos meses".

Suso detalló un poco más cómo está siendo el proceso para regresar a los campos y las fechas que se estimaron en un principio. "Cuando me lesioné el pronóstico era algo más de cuatro meses. Hace dos semanas aún no me veía. Ahora me estoy encontrando mucho mejor. Si el tobillo lo está, yo también lo estaré. Entrenando sabes también cómo estás. Hoy he empezado a saltar y, pese a molestarme, voy sintiendo que estoy mejor. La sensación de recordar ser futbolista, el césped mojado, la pelota€ se echa de menos. Dependo mucho de jugar".

Suso recuerda el fatídico día de la lesión

Suso se extendió un poco más y rememoró qué y cómo sucedió su lesión, la cual se produjo el día después de que el Sevilla FC cayera en la UEFA Champions League contra el RB Salzburgo, lo que provocó que todo el grupo se quedara más tocado aún de lo que estaba, pues fue otro golpe que encajar. A los primeros que vi fueron a Óliver Torres y a Ocampos. En su cara vi que tenía el tobillo destrozado. Fue en un salto yo solo durante el entrenamiento. Caí y me dolió. Quise levantarme pero la pierna no me dejaba. Al verme supe que era grave y ya no quise mirar más. Sabía que me había pasado una cosa grave y que iba a estar fuera mucho tiempo".

Finalmente, agradeció el apoyo que le ha dado todo el grupo y sus compañeros durante estos meses duros. "El apoyo del grupo ha sido lo que más me ha sorprendido. La cercanía de todo el equipo, tanto compañeros como cuerpo técnico, ha sido increíble. Está claro que estos dos años la principal causa del buen andar del club equipo ha sido el grupo. He estado en grandes equipos con jugadores de primer nivel, pero este grupo humano es sobresaliente".