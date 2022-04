El "gran momento" de Martial amenaza al Madrid: "¿En casa? Sí"

El delantero del Sevilla FC, con espacios, tiene una de sus ultimas oportunidades de demostrar su potencia y velocidad

La adaptación de Anthony Martial al fútbol español no está siendo tan fluida como muchos esperaban. Ya lo dijo el Papu Gómez, que a él le costó mucho pasar de la Serie A a LaLiga y eso que él dominaba el idioma. El internacional francés no lo hace, viene de una Premier en la que tenía un rol diferente y de un fútbol de ida y vuelta que contrasta mucho con el juego posicional que se estila en España, de ahí que le esté costanto.

El propio Papu demostró, tras unos cuatro primeros meses donde apenas se le vio su juego, que podía ser el mismo que deslumbraba en Italia. Y, de hecho, ahora mismo es uno de los futbolistas más decisivos del Sevilla FC, de ahí que espere una mejoría de Martial, aunque le quede poco margen. Uno de los que más confía es su comaptriota Robert Pires, que en una entrevista con livescore analizaba la situación del francés y también del partido que enfrentará al cuadro de Julen Lopetegui ante el Real Madrid este domingo.

"Anthony Martial es un gran jugador. Creo que puede tener éxito, pero siempre digo lo mismo en estas situaciones, poder adaptarse a un nuevo entorno no es tan fácil. Y para un período de préstamo corto en un nuevo país necesitas un carácter fuerte, disciplina y no es fácil", aseguraba el ex del Villarreal, entre otros, que ve clave el idioma en la adaptación. "No sé si puede hablar español porque eso a veces puede ser un problema si no tienes el mismo idioma. La gente dice que para jugar al fútbol es fácil, pero no, créeme, no es fácil", advierte.

Pese a ello y a que aún no haya encontrado su mejor nivel, considera que ha sido acertada la cesión. "Tienes que poder cambiar muy rápido. Está cedido y para él lo más importante este año es jugar porque quiere disputar con Francia el Mundial en Qatar", añadía.

Por otro lado, en lo que respecta al encuentro de este domingo, tiene claro de que el Sevilla FC puede vencer al líder y califica el duelo como "una gran oportunidad para Anthony Martial" de mostrarse, ya que tendrá más espacios que en otros partidos para explotar su potencia y velocidad. "Siempre necesitas probarte a ti mismo y eso es lo más difícil para un futbolista profesional. Creo en Anthony Martial porque tiene muy buenas cualidades", afirmaba antes de elogia el ambiente del Sánchez-Pizjuán.

"El Sánchez-Pizjuán tiene un ambiente increíble y sobre todo, cuando juegan contra el Real Madrid, el ambiente es eléctrico. Me encanta el ambiente que hay en ese estadio. Para mí es el mejor de España", afirmaba, al tiempo que dejaba claro cuál es su favorito para este domingo cuando le preguntan si el conjunto de Lopetegui puede derrotar a su rival: "¿En casa? Sí. Creo que el Sevilla puede ganar este partido en casa".