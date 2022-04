"Unidad y dignidad" contra 'El Gatopardo', el nuevo Despotismo ilustrado, un "niñato rico" burgués y un "sindicalista sin conciencia de clase"

Espectacular comunicado de Biris Norte para pedir al Sevilla FC y al resto de clubes que paren la farsa descubierta en los 'Supercopa Files', los audios de las comisiones millonarias de Piqué y Rubiales

Si uno acude a un libro de historia puede comprobar que el despotismo ilustrado es un concepto político que surge en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII para distinguirse del absolutismo clásico de épocas anteriores, manteniendo los sistemas de gobierno del Antiguo Régimen pero maquillando 'la fachada exterior' con una fina capa de ideas filosóficas de la Ilustración. "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo" era el lema de estos monarcas con insaciable hambre de poder que han encontrado quien prolongue ese legado 300 años después, en pleno siglo XXI, para hacer como en 'El Gatopardo', obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa llevada al cine por Luchino Visconti y que enseñó al mundo aquello de 'Hacer que todo cambie para que no cambie nada'.

"Que el fútbol español estaba podrido hasta sus entrañas es algo que cualquiera con un mínimo de edad ya tenía claro. Nadie se sorprenderá, puesto que tanto LaLiga como la RFEF son dos instituciones cuyo único fin es el de salvaguardar los intereses de los ricos y los poderosos. Un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, por desgracia", comienza el espectacular comunicado del grupo Biris Norte después de "asistir al enésimo episodio de corrupción que vive el fútbol español y que, más que curarse con el tiempo, parece que cada vez va a peor".

"No tenemos ya suficiente con una Liga que está totalmente podrida, donde sólo dos (tres a los sumo) están autorizados a ganarla, que ahora descubrimos que hay otra competición, la Supercopa de España, que de sus cuatro plazas actuales hay dos que 'por contrato' están adjudicadas a Barcelona y Real Madrid. A los de siempre. No tienen suficiente con arrebatarle a los aficionados un título que podrían disputar en sus estadios, sino que encima se lo llevan no sólo a un país lejano y extranjero, sino a uno de los regímenes más despreciables que existen en la actualidad", añade el grupo de animación del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, en una reflexión en voz alta con la que pretenden unir al todo el pueblo contra los déspotas.

"Creemos que no hace falta replicar aquí los audios filtrados entre un antiguo sindicalista sin conciencia de clase (en alusión indirecta a Luis Rubiales) y un niñato al que parece que no le basta con haber nacido en una de las familias más ricas de Barcelona (Gerard Piqué), ya que su codicia no tiene límites. Siempre, siempre quieren más. Y lo que es peor, quieren más a costa del resto", critican, sin pelos en la lengua, desde el colectivos de aficionados del Sevilla FC, que recuerdan que la antesala de todo este lío con la Supercopa en Arabia Saudí tuvo como germen el favor interesado que la RFEF tuvo en su día con el Barça cambiando el clásico doble partido para no entorpecer los negocios de los culés y llevarse la final a Tánger (Marruecos).

"Una de las primeras cosas que hizo el presidente de la RFEF al obtener su puesto fue la de permitir que la Supercopa de España se jugase a partido único para que así el Barcelona pudiese jugar un amistoso. Los intereses del Sevilla FC no importaban ni eran tenidos en cuenta. Pero es que no sólo es eso, sino que se llevó la disputa del partido a Tánger. A otro país. A otro continente. Ya entonces fuimos claros y pedimos al Sevilla FC y sus dirigentes que se negaran a disputar el partido. No nos escucharon", lamenta Biris Norte, que aprovecha para repetir su demanda y hacerla extensiva a todos los clubes de LaLiga.

"En esta ocasión, volvemos a repetir lo mismo a nuestro club y lo hacemos extensible al resto de aficionados al fútbol de este país que no forman parte de los dos clubes ladrones de siempre: ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a poner pie en pared y se va a parar esta farsa? ¿De verdad es más importante el recibir las migajas que le sobran al Barcelona y el Madrid a cambio de perder la dignidad? ¿Qué sentido tiene competir en una competición donde sabes de antemano que no tienes opción alguna de ganarla independientemente de lo bien que lo hagas?".

"Sabemos que hay mucha gente que nos odia e igual no es capaz de entender que esto no va de Biris Norte o Sevilla FC, sino de algo mucho más importante. Ha llegado un punto en el que esto no se trata de nuestro equipo en particular, de la Real Sociedad, del Levante, del Alavés, del Oviedo, del Betis, del Málaga, del Rayo, del Valencia... No se trata de colores. No se trata de equipos. Se trata del fútbol, de sus aficionados. Y ahí TODOS estamos siendo perjudicados", recuerdan antes de concluir con un llamamiento de unidad para rechazar este 'depotismo ilustrado' del siglo XXI.

"No pedimos cosas tan utópicas como manifestarse conjuntamente, sino que cada uno, sea del equipo que sea, apriete las tuercas a sus dirigentes y sepan hacerles ver que ya está bien, que no se puede soportar más maltrato a los aficionados al fútbol en este país. Ya está bien de aguantar esta especie de 'futbolismo ilustrado' en el que nos tienen inmersos Barcelona, Rubiales, Madrid, Tebas y demás parásitos que sólo saben lucrase a costa del aficionado y cuyo lema parece bastante claro 'Todo para el aficionado pero sin el aficionado'", concluye la contundente nota con la que Biris Norte quiere abrir los ojos del Sevilla FC y del resto de clubes que los poderosos mueven y utilizan cuales títeres.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, pactaron una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelan una serie de audios entre ambos publicados por 'El Confidencial', que desvela dos cláusulas en el contrato para obligar al régimen árabe a pagar cuatro millones anuales como 'comisión de éxito', una cifra que, de no abonarse, tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático.

Lejos de dar explicaciones o intentar calmar la polémica, Piqué decidió seguir haciendo caja con todo esto. Convocó a todo el que quiera escuchar su versión de los más que cuestionables hechos, ya de madrugada, en su canal privado de Twitch y se mostró incluso desafiante, declarándose como víctima de una "filtración interesada", remarcando que se siente "orgulloso" de sus negocios y negando que esté "preocupado ni arrepentido". Le da igual que haya quedado demostrado la poca ética con que se reparten millonadas entre su empresa, Rubiales, la RFEF y el Real Madrid, dejando migajas "para los otros" en referencia a los otros 18 clubes de LaLiga y de lo que se puede leer entre líneas de todo este acuerdo. Si no van Barça y Madrid, no hay negocio para ellos. ¿Entonces, por qué permitir que falten?