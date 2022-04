Las notas del Sevilla en el sufrido triunfo ante el Levante

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas de Julen Lopetegui en el encuentro de este jueves en el Ciutat de Valencia con especial protagonismo para el Tecatito Corona y para el de siempre: el salvador Yassine Bono

La agonía fue excesiva, pero debe primar lo objetivo: jornada muy propicia con este sufrido triunfo tras el empate del Atlético, la derrota del Betis y a la espera del Real Sociedad-Barça para calcular distancias en la apretada zona Champions. Además, la victoria rompe una racha de casi cuatro meses sin ganar lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. A la décima salida por fin fue la vencida.

Julen Lopetegui salió en el feudo granota con los cuatro jugadores que estaban tocados. En el once inicial estaban Rakitic y Koundé, que se ejercitaron al margen en dos de las tres sesiones preparatorias, y Papu Gómez y Marcos Acuña, que están siguiendo un plan de reintegración progresiva en el equipo, incrementando poco a poco la carga de minutos. Este hecho determinó que sólo hubiese dos novedades en la alineación del Sevilla FC con respecto a la que salió contra el Real Madrid y una de ellas era por obligación, por la lesión de Anthony Martial. El elegido fue Youssef En-Nesyri, sin minutos en la derrota ante el líder. El otro cambio era de hombre por hombre, extremo argentino por extremo argentino, Ocampos por Lamela.

De entrada, dejó patente su intención de monopolizar el balón ante un rival que no se siente incómodo sin él y que suele atacar con vías más verticales. Quería moverla de un lado a otro, sin llegar a morder pero, como sucediese el domingo ante el Madrid, sacando gran rentabilidad a las contadas ocasiones de peligro real. El Levante empató de penalti (otra vez Diego Carlos y las manos) muy pronto y eso le obligó a buscar el segundo. Lo encontró muy rápido y luego pecó de lo de siempre, de querer dormir el partido y conservar la pelota sin riesgos... consiguiendo una vez más todo lo contrario.

El Sevilla FC quería estar lejos del área, pero hacer que no pasase nada importante; algo con lo que obviamente no estaba de acuerdo el cuadro granota, que salió encendido en la reanudación, obligando a Lopetegui a tocar cosas en cuanto a nombres, que no a nivel de dibujo ni de intención conservadora. Los de Nervión habían cedido la iniciativa a un rival muy necesitado y lo pagó pasándolo mal, muy mal, y teniendo que dedicar casi toda la segunda parte a tratar de defenderse como podía y ver cómo Morales perdonaba el 3-3 con otro penalti sobre la bocina.

Así jugaron, uno a uno los futbolistas del Sevilla FC en el choque ante el Levante UD en la jornada 33 de LaLiga:

- BONO: 9

Cumplía su partido 100 con el Sevilla FC y sólo tuvo que tardar 6' en sacar su primera parada salvadora, que fue para desviar a córner un disparo raso del sevillano Son. Adivinó, tocó y estuvo muy cerca de parar (si le llega a dar con el guante izquierdo en lugar de con el derecho, a mano cambiada, lo para) un potentísimo disparo desde el punto de penalti con el que Morales puso el 1-1 (20'). En la reanudación se empleó a fondo en una falta directa de Pepelu y luego en un centro chut de Melero, sacando una pierna milagrosa cuando ya se había vencido al lado contrario. El 'Comandante' volvió a tirarle desde los 11 metros y esta vez lanzó fuera, pero el marroquí había acertado de nuevo la dirección. Salvador ante Son antes del 2-3, casi la lía en un despeje que rebotó en Soldado y se fue fuera.

- JESÚS NAVAS: 5

Fijado en su campo en los 55 minutos que estuvo sobre el césped en pos de intentar mantener bajo control al siempre eléctrico Morales, a quien siempre seguía desde muy cerca y daba la sensación de tener más o menos controlado. Estar tan atrás le llevó a cometer algún error en la salida, sin consecuencias por suerte para su equipo y Lopetegui le relevó por Montiel.

- KOUNDÉ: 7

Superó las molestias que arrastró a inicios de semana para salir de titular un día más. Por fin encontró el gol en LaLiga que se le había resistido este curso. Ya lo rozó en la primera mitad, al rematar un pase atrás de Acuña en un córner sacado en corto. El galo buscó la escuadra y, en su intento de ajustar, el balón se le fue rozando la cruceta, esa misma que reventó en la otra portería con un violento cabezazo que entró tras pegar en la madera.

- DIEGO CARLOS: 5

Multi-reincidente en estos pequeños borrones que siempren bajan la nota a su solvencia. Otra vez, como ante al Madrid, acude con el brazo abierto de manera clara y totalmente evitable. Esta vez, con el añadido de que la acción tuvo que ser revisada obligatoriamente por el VAR al acabar en gol de Rober Pier anulado por fuera de juego en primera instancia, era imposible librarse. A partir de esa jugada, impenetrable, como en un providencial cruce ante Morales a la hora de juego.

- MARCOS ACUÑA: 5

Habituados a su raza, su fuerte carácter canchero y la alta intensidad de su juego, llama la atención que no se siente en plenitud física. Aun así, suple esa menor exuberancia con proyecciones mucho más inteligentes, con menos riesgo pero igualmente productivas. Cal y arena en defensa. Salvó el posible 2-2 taponando con la espalda un remate acrobático de Bardhi, pero en la siguiente arriesgó en la salida, la perdió y además derribó a Radoja en el área, cometiendo un (riguroso) segundo penalti del Sevilla FC.

- RAKITIC: 7

Otro de los dudosos que venció a sus molestias para estar en el once. Encargado de dar el primer pase y, sobre todas las cosas, de no rifarla nunca. Muy bien colocado siempre, tenía menos libertad de movimiento que Jordán para estar siempre cerca de los centrales y asegurar una correcta basculación. Dos córners botados por el croata desde la derecha fueron lo mejor (y casi lo único reseñable) de otro segundo acto muy plano. Uno lo remató Ocampos y fue repelido; el segundo lo martilleró Koundé y puso el 1-3.

- JOAN JORDÁN: 6

No para de intervenir en el juego y siempre con la cabeza bien alta y con mirada periférica, controlando con su radar dónde está la mejor solución posible y tomar decisiones bajo presión en décimas de segundo. Un ejemplo perfecto es el cambio de juego para la carrera de Ocampos en el origen del 0-1. Clarividente con la posesión, aguerrido sin él -siempre mete el pie-, fue suplido en el 55' cuando comenzaba a revivir lo sucedido el domingo y acumuló alguna pérdida.

- LUCAS OCAMPOS: 8

El Sevilla empezó volcando el juego a la izquierda y apenas había intervenido hasta que, en el 13', soltó un zapatazo centrado que Cárdenas repelió como pudo. Se vino arriba y, sólo un minuto después, corrió al espacio, tiró tres bicicletas en el área para hacer recular a Vezo y la puso perfecta al segundo palo para el cabezazo a placer del Tecatito. El Levante empató de penalti y el de Quilmes volvió a desnivelar la balanza con otro centro desde la derecha que volvió a rematar el azteca. Rozó el gol en la segunda mitad con un giro imposible de cuello en un cabezazo calcado al que le hizo al Wolverhampton en cuartos de final en la UEL de Colonia 2020.

- PAPU GÓMEZ: 7

Muy difícil de defender. Omnipresente y en constante movimiento. Maneja salida, pase o disparo con los dos pies y lo mismo retrocede para ayudar en la elaboración que cambia el ritmo por sorpresa rompiendo en conducción por dentro o incluso cae al costado para juntarse con Corona y Acuña buscando acciones de superioridad. Dinamiza mucho el juego y aporta fluidez para conservar la posesión.

- TECATITO CORONA: 9

Se fue apagando con el paso de los minutos pero fue decisivo. En la izquierda pierde algo de verticalidad y a veces peca de ser demasiado previsible en esa natural intención de recortar hacia adentro y trazar la diagonal para definir o asistir con la derecha. Sus diagonales más peligrosas las hizo sin balón, como cuando progresó para cabecear a placer el 0-1 o cuando irrumpió en el punto de penalti para aprovechar el bote y elevarla por encima del portero en el 1-2, tras sendos caramelos regalados por Ocampos. Se estrena en LaLiga con un doblete.

- EN-NESYRI: 4

A falta de confianza y presencia ofensiva, mucho trabajo. El marroquí presionaba como si le fuera la vida en ello y lo daba todo en balones divididos, como cuando bajó la cabeza para ganarle a Rober Pier un duelo con clara ventaja para el granota y que fue el germén del 1-2. Semblante cabizbajo después de una pifia. Esa volea al aire, sólo dentro del área y en un balón botando que invitaba a fusilar al portero, simboliza que su bache es principalmente anímico.

- JULEN LOPETEGUI: 5

Salió con una clara intención de amasar la posesión y, sin él, intentaba alternar bloques altos y medios de presión para tratar de recuperar en campo rival. El técnico insistía mucho a sus jugadores para que se alejasen del área de Bono para intentar anular a Morales y De Frutos, siempre muy abiertos para intentar contragolpear. Tras durarle poco la alegría del 0-1 y reaccionar bien al 1-1 poniéndose de nuevo por delante, se puso nervioso cuando perdió el balón en el tramo inicial de la segunda parte y movió el banco, pero su equipo ya se había echado atrás. Se limitaba a defenderse como podía y a intentar cazar algún centro.. Así llegó el 1-3, pero ni por esas pudo respirar, ya que en una contra encajó el 2-3.

- DELANEY: 4

Entró en la lista del domingo ante el Madrid tras lesionarse en el parón con Dinamarca y este jueves tuvo minutos. Salió para poner cemento tras la amenaza granota tras el descanso, pero el ritmo del partido le vino demasiado grande tras varias semanas de inactividad.

- MONTIEL: 4

Salió para relevar a Navas en el uno contra uno permanente con Morales y no estuvo al nivel del capitán. Reculaba en exceso y le concedía espacios para amenazarle con su desborde. Además, el 2-3 nace en una acción en la que el Comandante le gana la espalda y pilla descolocada a la defensa del Sevilla FC.

- ÓLIVER TORRES: 5

Salió por el Papu en el momento de más agobio defensivo en un Sevilla al que le urgía recuperar el balón y empezar a tocarlo muchos metros más adelante. Logró asociarse con los extremos, que llevaban minutos desaparecidos, y el equipo avanzó hasta encontrar el 1-3; pero no encontró resquicios para el lucimiento personal.

- RAFA MIR: 5

El murciano tuvo unos 20 minutos más el alargue para reivindicarse en un duelo contra En-Nesyri del que se cae por lesión el hasta ahora intocable Martial. Tuvo el mismo cabezazo que falló contra el Madrid y esta vez si se suspendió en el aire para mandarla adentro, lástima que se topó con el paradón de Cárdenas.

- AUGUSTINSSON: 3

Imposible fallar antes. Cerró el turno de cambios en el 85' para dosificar a Acuña y menos de un minuto después ya había concedido una ocasión de peligro al desatender su espalda y permitir el cabezazo franco de Son... Menos mal que estaba Bono.