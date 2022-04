Óliver Torres: "Quedan cinco finales, hay que volver a teñir las calles de Sevilla de nuestro color"

El extremeño augura un "balance muy positivo" de la temporada, remarcando la "necesidad de hacer autocrítica" en lo colectivo y en lo individual, pero también reivindicando el trabajo y el mérito de este equipo

El Sevilla FC recibirá este viernes al Cádiz CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la primera de las "cinco finales" por un billete para la Champions League que tiene un equipo ya virtualmente clasificado para competiciones europeas que no se conforma con eso y que tiene como claro objetivo acabar en el podio de LaLiga y celebrar la tercera campaña seguida en la máxima competición continental. Óliver Torres opina que estos logros tan importantes son necesarios para recuperar la ilusión de la afición y para "volver a teñir las calles de la ciudad" de blanco y rojo, después de tener que asistir a los festejos del Real Betis por el título de Copa del Rey que conquistó el pasado sábado en La Cartuja.

"Este fin de semana sí que ha habido mucho color verdiblanco en las calles. Doy la enhorabuena al Betis. Es un momento único y espero que lo disfruten. Nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar esos momentos alguna vez. Así que a seguir, y a que las calles se vuelvan a teñir de nuestro color", ha manifestado Óliver, desde la deportividad pero también con ganas de revertir la situación y de volver a hacer sentirse orgullosa a la afición del Sevilla FC y a un vestuario que ha luchado mucho este curso.

El centrocampista del Sevilla FC ha pasado este miércoles por los micrófonos de Onda Cero y ha remarcado la importancia de hacer de Nervión ese fortín inexpugnable que era hasta la derrota contra el Real Madrid. En casa jugarán tres de los cinco partidos que le restan a esta Liga 21/22, en la que los de Lopetegui están terceros, empatados a puntos con el segundo (FC Barcelona), con dos más que el cuarto (Atlético de Madrid) y con seis más el 'goal-average' sobre el quinto (Real Betis). "Cuando llegan los partidos finales se trata de acabar lo más arriba posible y ése es nuestro objetivo", añadió preguntado por si es la segunda plaza la meta que buscan en este último tramo liguero.

"Tenemos cinco finales, tres de esos partidos son en casa, con el apoyo de nuestra gente, y estoy seguro de que, si conseguimos ganarlo todo, haremos un análisis a final de temporada que será muy positivo porque el equipo lo merece", ha manifestado el extremeño, quien quiso dejar claro que su confianza, su motivación y su optimismo no quieren decir que piense que el Cádiz CF va a ser un rival sencillo, ni muchísimo menos.

En este sentido, Óliver Torres aseguró que "se nota mucho la mano de Sergio como entrenador, porque ha hecho del Cádiz CF un equipo muy fiable y muy serio". "Trabaja muy bien, tiene un bloque que defiende y transita muy bien y que además compite muy bien fuera de casa. Fue al Camp Nou y planteó un partido súper serio, así que tendremos que dar nuestra mejor versión", remarcó el jugador extremeño del Sevilla FC, quien recordó que a estas alturas de la temporada "todos los equipos se juegan mucho".

"Tenemos objetivos diferentes pero son igual de importantes para todos. Nuestra necesidad es sumar los tres puntos y así llegaremos mejor al partido contra el Villarreal y así con los cinco que nos quedan", manifestó Óliver Torres, quien considera que la victoria en el Ciutat de Valencia, tras nueve salidas seguidas sin ganar, fue un soplo de aire fresco para este vestuario: "La victoria contra el Levante fue muy importante. A estas alturas cada partido se decide en detalles. Nos ha dado vida, encarar lo que queda con ambición y confianza".

"Todos los años empezamos con ambición y con el objetivo de ganar lo máximo posible, luego la temporada te va poniendo en tu sitio. Cuando esto acabe, haremos autocrítica con las cosas que hemos hecho bien y mal, para aprender, asimilarlo y hacerlo mejor la próxima vez. Claro que teníamos ilusión por la Europa League (con la final en casa), como antes por la Champions y obviamente por la Copa, pero ha sido una temporada difícil. Clasificarnos para la Champions por tercer año seguido sería histórico y muy importante, pero sabemos que el Sevilla FC es un club grande, ambicioso, exigente y tenemos que mejorar para lo que queda de año y las próximas temporadas", analizó a modo de balance.

También habló de su situación personal, admitiendo que quizás no está teniendo todo el protagonismo que podría por su calidad, pero confiando plenamente en sus cualidades: "En Sevilla está todo bien siempre. La ciudad, el club, las personas con las que trabajo... Estoy en uno de los mejores clubes de Europa y eso implica tener mucha competencia. Igual que digo que los objetivos del equipo habrá que analizarlos con autocrítica al final de temporada, pues lo mismo con los individuales. Tendré que analizar qué he hecho bien y qué he hecho mal, siempre con el objetivo de dar mi mejor versión aquí y durante toda mi carrera y mi vida profesional. Quiero crecer como profesional, pero sobre todo como persona".