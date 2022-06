15 años de LaLiga que pudo ser del Sevilla pero le quitaron

Hoy se cumplen tres lustros del aquel partido ante el Mallorca en Son Moix que siempre será recordado por el arbitraje de un Iturralde González que más de una década después reconoció sus errores

Muchos sevillistas todavía lo recuerdan como si fuera ayer, aunque han pasado ya 15 años de aquella Liga en 2007 en la que el Sevilla rozó con los dedos el título hasta que se topó con la figura de Iturralde González en la penúltima jornada de Liga. Los de Juande Ramos visitaban Son Moix tan sólo dos puntos por debajo de Real Madrid y Barcelona, ambos con 72.



Los tres equipos acabaron empatando en esa jornada 37, por lo que se llegó a la última a idéntica distancia, pero el Sevilla FC pudo haber tenido la opción de ganar y empatarles a puntos si el colegiado vasco hubiera pitado un clamoroso penalti sobre Luis Fabiano a la salida de un córner. Todos los jugadores nervionenses se le echaron encima a Iturralde, que pitó saque de puerta ante la incredulidad de los sevillistas.



Y es que la indignación de la afición nervionense todavía hoy es evidente cuando recuerda aquel partido. No en vano, hace dos años, cuando se cumplieron 13 años de aquel partido, el propio Iturralde reconoció su error tras ver de nuevo las imágenes. "Me equivoqué. Si yo llego a tener VAR habría corregido decisiones, correcto. Hay un penalti que no pito porque no lo veo, no me parece que sea para penalti. Luego hay que meterlo también, acuérdate del Depor y de Djukic", admitía el vasco.





Iturralde recordaba cómo estaba la clasificación deen aquellos momentos. "No me callo nada. Fue un Mallorca-Sevilla que empataron a cero, el día del gol de Tamudo y luego el de Van Nistelrooy en Zaragoza. El Sevilla tenía que ganar los dos partidos que le quedaban, aly al, pero tampoco ganaba LaLiga", consideró, sin desdecirse de la asunción de sus errores."Viéndolo por la televisión, me equivoqué, está claro. Pero después tenías que jugar con el Villarreal; el Madrid, contra el, y el Barça, contra el último (Nástic). A triple empate, elno era campeón. Tenía que perder el, y el, y metió Reyes; por cierto, un sevillista, que en paz descanse. Cuando conoces a los jugadores y ves las desgracias que pasan se te derrumba todo", indicó el excolegiado, recordando al malogrado futbolista utrerano.Con todo, a pesar de que reconoció que eldebería haber ganado en Mallorca de no ser por sus errores manifiestos,consideró que no le 'robó' el título liguero. "Muchas veces dicen 'íbamos a ganar LaLiga'. No, cuidado, dependían de terceros resultados. Si elperdía, el 'goal-average' con el Madrid lo ganaba el Sevilla. Pero el Madrid ganó esa Liga en el minuto 70 y pico, con el gol de Reyes. ¿El Barça se tenía que dejar perder en los últimos segundos? Cuidado, eso es un fraude a la competición", divagó.Es más, en su habitual tono reivindicativo, 'Itu' recuerda al sevillismo la derrota ante el, a su juicio decisiva para que se escapase el título: "Cuando te recuerden eso, diles que el último de la Liga sólo ganó un partido en la segunda vuelta, que fue el 1-0 contra el Sevilla. Si llegan a ganar ese partido, igual no se tienen que acordar de lo de Mallorca".