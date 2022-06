Un nuevo elemento se suma al 'culebrón Koundé' y el Sevilla se frota las manos

El Barça sigue probando fórmulas a base de tanteos, pero está en clara desventaja con respecto a sus rivales

Estaba claro de que desde el mismo momento en que el Chelsea no negocio con la rapidez que se esperaba el fichaje de Jules Koundé, éste se convertiría en un culebrón. Con todo arreglado con el jugador desde el año pasado y solventado el problema de las sanciones con la venta de Abramovich, sólo tenía que llegar a un acuerdo con el Sevilla, subir los 50 millones que ofreció el pasado año y cerrar la trasferencia.

El futbolista galo estaba convencido, el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, también. Las cifras estaban en torno a los 70 millones, cercanas a los 80 que empezaba queriendo el Sevilla. Pero no se ha hecho y eso ha permitido que otros elementos aparezcan en la ecuacion.

Aunque el Barça es el que insiste más en los últimos días y la prensa catalana no para de presionar, no es ni de lejos el más fuerte. El Chelsea sigue teniendo ventaja y, según señalan tanto desde Barcelona como desde Inglaterra, la tardanza ha hecho que se sume un elemnto con más peso si cabe al culebrón: el Newcastle.

El equipo inglés está metido de lleno en varias operaciones, incluida la de Botman -al que quiso Monchi por Koundé-, y ya sabe lo que es negociar por el Sevilla tras los contactos que hubo en el mercado invernal por Diego Carlos. Aunque no han trascendido cifras sí el interés del club de norte de Londres ante la 'pasividad' del Chelsea.

El Barça, mientras tanto, sigue a lo suyo. Primero tanteó la opción de meter jugadores y luego la de cesión y un futuro pago -como Ferran Torres-. A mabos les dijo el Sevilla que no y ya se habla de 23 millones ahora y dos pagos de 40... pero todo son tanteos, no hay oferta formal.

Entre otras cosas, porque mientras no cierren uno de los acuerdos que sus socios han permitido en las llamadas 'palancas' no saben ni siquiera si podrán fichar a alguien para la próxima temporada. A principios de la próxima semana debe quedar cerrado uno de ellos -se espera que sea el audivisual-, si no, estarán en un serio problema. Y no llegarán ni Koundé, ni Lewandowski, ni Bernardo Silva... como decía Freixa. Y difícilmente podrán inscribir a los que ya han fichado.

El Chelsea tiene ventaja... y otro objetivo: De Ligt

En todo este maremagnum, el Chelsea sigue teniendo una ventaja sobre los demás. El acuerdo al que llego con Jules Koundé el pasado verano y que sigue vigente el presente año. Con eso cuenta para centrarse antes en otras operaciones.

Una de ellas, según trascendía ayer desde italia, es otro central: Matthijs De Ligt. El jugador holandés de la Juventus es ahora mismo, según SkySports Italia, el objetivo número uno del Chelsea para reforzar su defensa, aunque su precio inicial se dispararía hasta los 120 millones.

Thomas Tuchel, principal valedor de Koundé, ya sea porque le ha puesto nervioso las informaciones que le relacionan con el Barça o el hecho de tener que empezar la pretemporada sin los sustitutos de Rudiger y Christensen, ha pedido un esfuerzo en los últimos días para que cierren la operación con el Sevilla.

Koulibaly deja solo a Koundé

En Barcelona, aunque no lo tengan consigo poder pagar a Koundé, ya asumen que es la única opción, de las dos que barajaban en este arranque de mercado, a la que pueden aspirar. La 'opción barata', la del senegalés Kalidou Koulibaly, se les empeiza a caer pese a que Aurelio di Laurentiis, presidente del Nápoles, dejara ayer claro que no va a vender al futbolista a otro club italiano tras conocerse el interés de la Juventus.

El propio Koulibaly ha dejao caer en los últimos días no sólo que no se irá a la 'Juve' sino que se quedará en el Nápoles. "Tengo una relación muy especial con las personas de Nápoles. Me acogieron genial, tanto a mí como a mi familia y amigos. Mucha gente me felicitó cuando ganamos la Copa África", señaló el central africano, que ya piensa en la próxima campaña... como napolitano: "Perderemos algunos jugadores, habrá cambios la próxima temporada. Pero sé que el Nápoles hará de todo para estar en la lucha por el título".